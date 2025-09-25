Zoveel updates krijgen de Xiaomi 15T en 15T Pro

De Xiaomi 15T en 15T Pro zijn aangekondigd en misschien vraag je je af hoe het met het updatebeleid zit. Check hier hoe lang de nieuwe smartphones worden ondersteund.

Tijdens een evenement in München, waar Android Planet ook bij aanwezig was, heeft Xiaomi zijn nieuwste T-smartphones uit de doeken gedaan. De Xiaomi 15T en 15T Pro zijn vanaf nu verkrijgbaar voor respectievelijk 649 en 799 euro. De toestellen volgen de 14T en 14T Pro op, die een jaar geleden zijn uitgebracht.

De nieuwe Xiaomi’s beschikken over nieuwe camera’s, snellere hardware en een strak design, maar krijgen ook langer updates. Waar de 14T-telefoons van vorig jaar vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches kregen, gaan de 15T’s nog iets langer mee:

Xiaomi 15T: vier Android-updates, zes jaar beveiligingspatches

vier Android-updates, zes jaar beveiligingspatches Xiaomi 15T Pro: vijf Android-updates, zes jaar beveiligingspatches

Het instapmodel – de Xiaomi 15T – blijft steken op vier grote Android-upgrades, maar krijgt wel een jaar langer beveiligingspatches. De duurdere Pro kan rekenen op vijf jaar OS-updates. Daarmee worden de Xiaomi-smartphones niet zo lang ondersteund als die van bijvoorbeeld Google of Samsung, maar het is een stap in de goede richting.

Door het verbeterde updatebeleid kun je langer met de Xiaomi-telefoons doen en loop je de komende jaren geen nieuwe Android-features mis. De beveiligingspatches, die minstens zo belangrijk zijn, zorgen dat je niet kwetsbaar bent voor lekken in het besturingssysteem. Ook lossen ze andere problemen op.

Meer over de Xiaomi 15T en 15T Pro

De Xiaomi 15T en 15T Pro volgen de 14T en 14T Pro van vorig jaar op en introduceren flinke verbeteringen. Zo beschikt de 15T Pro over een nieuwe zoomcamera, die 5x optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Ook als je het beeld nóg verder dichterbij haalt, moeten foto’s scherp blijven ogen.

Beide toestellen hebben een groot 6,83 inch-scherm, met dunnere schermranden en een hoge ververssnelheid tot 144Hz. Ook hebben beide smartphones een 5500 mAh-accu, al laat de Pro wel sneller op dan zijn goedkoper broertje.

De Xiaomi 15T Pro ondersteunt snelladen met maximaal 90 watt, waardoor je de batterij in rap tempo kan vullen. Draadloos opladen is eveneens mogelijk en ook dat gaat vlot: met maximaal 50 watt. De Xiaomi 15T kan niet draadloos laden, maar met een kabeltje gaat het gelukkig behoorlijk snel (67 watt).

Verder is de 15T Pro uitgerust met een MediaTek Dimensity 9400 Plus-processor, die voor uitstekende prestaties moet zorgen. De Xiaomi 15T heeft een iets minder krachtige MediaTek Dimensity 8400 Ultra-chip. Beide toestellen beschikken over Xiaomi Offline Communication, waarmee het mogelijk is om ook zonder mobiel bereik tussen toestellen te communiceren.

We gaan aan de slag met de Xiaomi 15T en 15T Pro en publiceren binnenkort uitgebreide reviews van de toestellen. Houd Android Planet dus in de gaten en dat kan via de knoppen hieronder!