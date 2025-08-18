Tijdelijk een Galaxy Watch7 cadeau bij de S25 Ultra!

Gerucht: Xiaomi komt met compacte high-end smartphone

Mike Peek
Mike Peek
18 augustus 2025, 9:05
Gerucht: Xiaomi komt met compacte high-end smartphone

In navolging van andere merken komt ook Xiaomi mogelijk met een compacte high-end smartphone. Het gerucht gaat dat de Chinese fabrikant dit najaar de Xiaomi 16 Pro Mini lanceert.

‘Xiaomi 16 Pro Mini komt eraan’

Xiaomi lijkt het dit jaar anders te gaan doen. Een nieuw gerucht stelt dat het bedrijf deze herfst een compact vlaggenschip uitbrengt: de Xiaomi 16 Pro Mini. Dat toestel verschijnt vermoedelijk naast de gewone Xiaomi 16, de grotere Xiaomi 16 Pro en op een later moment ook de Xiaomi 16 Ultra.

De instapmodellen van Xiaomi zijn altijd al vrij compact. Zo heeft de Xiaomi 15 een 6,36 inch-scherm. Het is op dit moment onduidelijk of de Pro Mini net zo groot wordt of nog kleiner. Vermoedelijk geeft Xiaomi die laatste in ieder geval betere camera’s en kan hij bijvoorbeeld sneller opladen. Ook een feller scherm behoort tot de mogelijkheden.

xiaomi 15 review 4
De Xiaomi 15

Met deze strategie zou Xiaomi iets soortgelijks doen als Google. Dat bracht vorig jaar naast de 6,3 inch-inch Pixel 9 de net zo grote Pixel 9 Pro uit met betere camera’s, meer werkgeheugen en andere kleine verbeteringen.

Ook OnePlus kwam dit jaar met een compacte telefoon: de OnePlus 13T. Dat toestel is helaas niet in Nederland te koop. We hopen natuurlijk dat Xiaomi zijn 16 Pro Mini wél in onze winkels legt. Zoveel keuze hebben liefhebbers van relatief kleine smartphones immers niet.

Meer over de Xiaomi 16-serie

We verwachten de Xiaomi 16-serie pas begin volgend jaar in Europa, maar de meeste varianten verschijnen al dit najaar in China. Ze behoren waarschijnlijk tot de eerste smartphones met een Snapdragon 8 Elite 2-chip. Dat is de nieuwe topprocessor van Qualcomm, die voor nog betere prestaties moet zorgen.

Bron: GizmoChina
Geruchten Android Smartphones Xiaomi

