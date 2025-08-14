‘Xiaomi 16 (Pro) schiet mooiere selfies dan ooit’

De Xiaomi 16 en 16 Pro krijgen volgens geruchten een veel betere selfiecamera. Hij beschikt over autofocus en kan filmen in 4k met 60 frames per seconde.

‘Betere selfiecamera voor Xiaomi 16 en 16 Pro’

De Xiaomi 16 en Xiaomi 16 Pro behoren dit najaar tot de eerste smartphones die op een razendsnelle Snapdragon 8 Elite 2-chip draaien. Daarmee beloven het echte racepaarden te worden, maar dat is niet de enige upgrade die Xiaomi de telefoons geeft.

Volgens insider Digital Chat Station krijgt de Xiaomi 16 (Pro) een veel betere selfiecamera. Die zou een resolutie hebben van 50 megapixel, terwijl hun voorgangers bleven steken op 32 megapixel. Belangrijker is de toevoeging van autofocus, waardoor je altijd scherpe zelfportretten schiet. Dat is nog altijd vrij zeldzaam voor frontcamera’s. Daarnaast kun je filmen in 4K met 60 frames per seconde.

De Xiaomi 15

De Xiaomi 16 beschikt verder over een relatief compact 6,3 inch-oled-scherm, waardoor hij goed in de hand ligt. Bijzonder, zeker gezien het formaat, is de enorme accu van 7000 mAh. We verwachten daarom een zeer goede accuduur.

Achterop vinden we drie 50 megapixel-camera’s. Datzelfde geldt voor de Xiaomi 16 Pro, maar de hoofdcamera van dat toestel zou een beter dynamisch bereik hebben. Dat wil zeggen dat hij meer gradaties tussen licht en donker goed kan weergeven. Daarnaast beschikt de Pro over een ToF-sensor, die de diepte in je kiekjes nauwkeurig inschat.

Komt de Pro naar Nederland?

Xiaomi brengt de Xiaomi 16 en 16 Pro vermoedelijk in oktober al uit in China. In Nederland moeten we een stuk langer wachten. Waarschijnlijk ligt de Xiaomi 16 pas rond het voorjaar van 2026 in onze winkels.

Of de Xiaomi 16 Pro hier te koop zal zijn, is onzeker. Dit jaar koos de Chinese fabrikant ervoor om alleen de Xiaomi 15 en 15 Ultra in Nederland uit te brengen. Mogelijk hanteert het bedrijf een soortgelijke strategie voor hun opvolgers.

