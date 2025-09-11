‘Xiaomi 16 lekt uit met teleurstellende upgrades’

De Xiaomi 16 is sneller en kan veel langer mee op een acculading, maar verder lijkt er weinig te veranderen. Zo zit het.

Xiaomi 16 specificaties gelekt

Hoewel we in Nederland nog even op Xiaomi’s volgende vlaggenschepen moeten wachten, brengt de fabrikant de nieuwe Xiaomi 16 deze maand uit in China. We weten door eerdere geruchten dat de telefoon een grotere batterij van 7000 mAh krijgt en dat ‘ie draait op de nieuwste Snapdragon 8 Elite 2-chip. Nu zijn ook andere specificaties gelekt.

De opvolger van de Xiaomi 15 krijgt wederom een 6,3 inch-amoled-scherm, met een 1,5K-resolutie. De ververssnelheid ligt weer op 120Hz en onder het scherm is een ultrasone vingerafdrukscanner te vinden. Aan de achterkant van de telefoon zijn drie 50 megapixel-lenzen te vinden: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Selfies maakt de smartphone in 32 megapixel.

De grotere batterij laadt ook vlot op met tot 100 watt bedraad en tot 50 watt draadloos, mits je de juiste oplader hebt. De telefoon is overigens IP68/69 stof- en waterdicht. Valt je iets op? Vrijwel alle specificaties blijken hetzelfde als de Xiaomi 15, los van de nieuwe chip en grotere batterij.

Waar we nog helemaal niets over hebben gezien, is het ontwerp van de Xiaomi 16. We verwachten dat de fabrikant met een nieuw design op de proppen komt, aangezien zowel de Xiaomi 14 als Xiaomi 15 vrijwel hetzelfde ontwerp hadden. Denk aan vlakke zijkanten, een platte achterkant en een kookplaat van een camera-eiland.

Maar eerst, Xiaomi 15T (Pro)

China maakt zich dus al klaar voor de lancering van de Xiaomi 16, maar eerst komt de Xiaomi 15T-serie nog uit. Onlangs kondigde de fabrikant het lanceringsevenement van de smartphone op 24 september aan. De Xiaomi T-modellen kenmerken zich als beter betaalbare versies van de topmodellen, met op papier alsnog degelijke hardware.

