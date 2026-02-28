Xiaomi 17-serie onthuld: supersnelle chip en de beste camera’s

Xiaomi doet zijn nieuwste topsmartphones uit de doeken. De Chinese fabrikant komt met de Xiaomi 17 en 17 Ultra, plus een peperdure Leica-smartphone. We nemen ze in dit artikel met je door. Lees gauw verder!

Xiaomi 17-serie naar Nederland

Kort voordat Mobile World Congress 2026 van start gaat, komt Xiaomi met gloednieuwe toestellen. Het gaat om de Xiaomi 17 en 17 Ultra, die in Nederland verschijnen met een adviesprijs van respectievelijk 999,90 euro en 1499,90 euro. De Xiaomi 17 is een compact vlaggenschip, terwijl de Ultra zich volledig richt op fotografie. Daarboven staat nog de ‘Leica Leitzphone powered by Xiaomi’, die maar liefst 1999,90 euro kost. Alle drie krijgen ze vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches.

We beginnen bij de Xiaomi 17. Het toestel heeft een 6,3 inch-oled-scherm en is daarmee relatief compact. Hierdoor kun je de smartphone makkelijker met één hand bedienen. De telefoon meet 151,1 bij 71,8 bij 8,06 millimeter en weegt 191 gram. Daarmee is de Xiaomi 17 niet heel licht.

Het scherm heeft verder een hoge resolutie van 2656 bij 1220 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor moet het scherm lekker scherp en vloeiend ogen. De maximale helderheid ligt op 3500 nits, genoeg om het scherm ook in fel zonlicht af te lezen.

Grote batterij, razendsnelle chip

Hoewel de Xiaomi 17 niet zo groot is, zit er toch een flinke accu in de smartphone. De batterij heeft een capaciteit van 6330 mAh, wat fors meer is dan bijvoorbeeld de 5000 mAh-accu van de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Opladen gaat vlot: bedraad haalt de telefoon een snelheid van 100 watt, draadloos gaat met maximaal 50 watt.

Onder de motorkap van de Xiaomi 17 zit een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, die voor uitstekende prestaties moet zorgen. De fabrikant stopt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, al verschijnt er ook een model met 12GB RAM en 512GB werkgeheugen. Onder het scherm zit een ultrasonische vingerafdrukscanner.

Net als bij de Xiaomi 15 zitten er achterop drie camera’s van 50 megapixel. Het gaat om een hoofdcamera, groothoeklens en een zoomcamera. Laatstgenoemde kun je ook gebruiken om macrofoto’s te maken. Ook aanwezig is een nieuwe 50 megapixel-selfiecamera.

Xiaomi 17 Ultra biedt een telelens met optische zoom

Ook de Xiaomi 17 Ultra werd officieel uit de doeken gedaan. Die is met zijn scherm van 6,9 inch een stuk groter en bedoeld voor fotografiefanaten. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met een grote 1 inch-sensor, maar de ster van de show is de nieuwe 200 megapixel-telelens met echte optische zoom. Daarmee haal je het beeld 3,2 tot 4,3x dichterbij zonder kwaliteitsverlies. De 50 megapixel-groothoeklens is geschikt voor wijdere plaatjes.

De Ultra draait ook op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en heeft 512GB of 1TB opslag. Opvallend genoeg zit er een kleinere accu in dit grote toestel: 6000 mAh. Hij laadt met 90 watt (of 50 watt draadloos) bovendien net wat trager op.

Het gewicht van de Xiaomi 17 Ultra bedraagt 218 gram, waarmee hij iets lichter is dan zijn voorganger. Met 8,29 millimeter is hij ook dunner, al blijft hij op de plek van het enorme camera-eiland nog altijd erg dik.

Xiaomi brengt weer een speciale fotografiekit uit voor de 17 Ultra, waarmee je het toestel omtovert in een compactcamera. Als je die koopt, krijg je een handgreep (inclusief extra accu van 2000 mAh) die onder meer over een fysieke sluiterknop beschikt. Ook kun je er filters op schroeven.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Voorheen was de Ultra altijd het absolute toptoestel, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf brengt namelijk ook de ‘Leica Leitzphone powered by Xiaomi’ uit. Die heeft dezelfde specificaties als de normale Xiaomi 17 Ultra, maar voegt daar nog een paar extra functies aan toe.

Zo kun je de ring rond het camera-eiland draaien om in en uit te zoomen. Ook heeft het toestel extra ribbels op de zijkant voor een betere grip en zijn de letters ‘Leica Camera Germany’ in de behuizing gegraveerd.

Interessanter is de Leica Essential-modus. Die biedt fotografische stijlen waarmee je de ‘look’ van twee klassieke Leica-camera’s nabootst: de M3 (zwart-wit) en de M9. Je betaalt flink voor dat privilege, want de Leica Leitzphone is maar liefst 500 euro duurder dan de normale Xiaomi 17 Ultra. Daarvoor krijg je overigens wel 1TB opslag.

Binnenkort hopen we aan de slag te gaan met de nieuwe smartphones van Xiaomi. Niets missen? Druk dan op de knoppen hieronder!