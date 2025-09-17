Xiaomi 17 Pro (Max) met extra scherm achterop lekt verder uit

Xiaomi doet het opvallende ontwerp van haar nieuwe vlaggenschepen uit de doeken, met een extra scherm en volgens geruchten de nieuwste chip.

Xiaomi 17-serie specificaties gelekt

Deze week deelde Xiaomi een teaser van haar nieuwste smartphones: de Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max. Veruit het meest opvallende is het extra scherm dat de telefoons achterop hebben. Het scherm is verwerkt in het nieuwe camera-eiland, wat op zijn beurt doet denken aan de nieuwe iPhone 17 Pro en Pro Max (net als de namen van de Xiaomi’s overigens).

Het secundaire scherm werkt waarschijnlijk hetzelfde als het extra scherm op een flip-telefoon. Zo kun je widgets openen, snel de tijd zien en selfies maken met de betere hoofdcamera, terwijl je jezelf op het tweede scherm ziet. Xiaomi noemt het zelf het ‘Magic Back Screen’. Het is trouwens opvallend dat de fabrikant de Xiaomi 16-serie volledig overslaat.

Ook leuk: de Xiaomi 17 Pro is niet de eerste telefoon van de fabrikant met zo’n schermpje achterop. Dat had de Xiaomi Mi 11 Ultra uit 2021 ook al!

Verder maakte Xiaomi weinig bekend over de telefoons die later deze maand worden aan gekondigd. Dankzij gelekte benchmarkt (testresultaten van telefoonhardware) weten we al beter wat we mogen verwachten. Zo draait de Xiaomi 17 Pro als een van de eerste telefoons op de Snapdragon 8 Elite 2-chip, ook wel de Snapdragon 8 Gen 5.

Uit de testresultaten blijkt overigens dat deze middelmatig presteert. Een single-core score van 3.025 en multi-core score van 9.178 is vergelijkbaar met de prestaties van de huidige Snapdragon 8 Elite, al dan niet slechter. Natuurlijk zijn de testomstandigheden niet duidelijk en moeten we de bron met een korrel zout nemen.

Beschikbaarheid in Nederland Xiaomi 17-serie

De Xiaomi 17 Pro heeft 16GB aan werkgeheugen en het toestel draait op Android 16. We houden al het nieuws rondom de Xiaomi 17-serie in de gaten. Weet wel dat hij waarschijnlijk eerst in China gelanceerd wordt en dat het nog een half jaar kan duren voordat ‘ie naar Nederland komt. Tegen die tijd zijn alle specificaties wel bekend.

Wat vind jij van het extra schermpje? Handig of onnodig? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!