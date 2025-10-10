‘Xiaomi 17 Ultra krijgt nóg betere zoomlens dan voorganger’

Met de Xiaomi 15 Ultra schiet je al prachtige foto’s, maar zijn opvolger doet er volgens geruchten weer een schepje bovenop. De Xiaomi 17 Ultra belooft nog betere camera’s, waaronder een erg bijzondere telelens.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Camera’s Xiaomi 17 Ultra krijgen weer flinke upgrades’

De Xiaomi 15 Ultra is waarschijnlijk de beste camerasmartphone die je in Nederland kunt kopen. Daar komt volgend jaar verandering in, want het bedrijf werkt uiteraard aan een opvolger. De insider Digital Chat Station lekte alvast enkele details over de camera’s van het toestel, dat de Xiaomi 17 Ultra gaat heten. Xiaomi slaat de 16 helemaal over om zo gelijke tred te houden met Apple. Dat bracht recent immers de iPhone 17-serie uit.

Net als zijn voorganger zou de Xiaomi 17 Ultra over drie camera’s van 50 megapixel en eentje van 200 megapixel beschikken. Twee daarvan, de groothoeklens en een telelens waarmee je 3x inzoomt, zijn gelijk aan die van de 15 Ultra. De andere twee krijgen een flinke upgrade.

De Xiaomi 15 Ultra

De hoofdcamera heeft weer een grote sensor van 1 inch, maar het dynamisch bereik moet beter zijn dan ooit. De camera zou zowel diepe schaduwen als felle elementen (denk aan lampen) heel mooi kunnen weergeven. Dat is voor veel smartphones nog erg moeilijk.

Met de tweede telelens is Xiaomi volgens de geruchten iets bijzonders van plan. Hij gebruikt een sensor van 200 megapixel, maar zou variabele optische zoom bieden. Net als bij een compactcamera of een lens voor systeemcamera’s dus. Details ontbreken nog, maar je zou bijvoorbeeld vrij kunnen zoomen tussen 5x en 10x waarbij de kwaliteit ongeveer gelijk blijft.

Sony heeft zoiets al eens geprobeerd met de Xperia 1 IV, maar daarbij ging het om een erg kleine sensor. De foto’s waren daarom niet denderend. We verwachten dat Xiaomi, als dit bericht klopt, veel betere resultaten nastreeft.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twee verschillende versies?

Volgens Digital Chat Station verschijnen er twee versies van de Xiaomi 17 Ultra. De hierboven genoemde camera’s zijn gelijk, maar het duurdere model zou wel extra fotografiemogelijkheden hebben die de lekker omschrijft als ‘revolutionair’. Helaas gaat hij daar niet verder op in. Mogelijk gaat het om softwarefuncties.

In China ligt het nieuwe vlaggenschip mogelijk nog dit jaar in de winkel. We verwachten hem pas in 2026 in Nederland, samen met de normale Xiaomi 17. De recent geïntroduceerde 17 Pro en 17 Pro Max verschijnen hier waarschijnlijk niet.

Niks missen? Download dan onze app en schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief!