Officieel: Europese lancering Xiaomi 17 (Ultra) op 28 februari

Zoals verwacht vindt de Europese lancering van de Xiaomi 17 en 17 Ultra plaats vlak voor het Mobile World Congress in Barcelona. Op 28 februari horen we alles over de nieuwe vlaggenschepen.

Lancering Xiaomi 17-serie komt eraan

Er komen drukke dagen aan voor smartphoneliefhebbers. Op 25 februari presenteert Samsung zijn Galaxy S26-serie en drie dagen later onthult een voorname concurrent zijn nieuwe vlaggenschepen. De Europese lancering van de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra vindt plaats op 28 februari, aan de vooravond van het Mobile World Congress in Barcelona. Dat laat de fabrikant zelf weten op sociale media.

Omdat deze telefoons in China al op de markt zijn, weten we er vrijwel alles over. De Ultra is het ultieme cameratoestel, met een 50 megapixel-hoofdcamera die beschikt over een grote 1 inch-sensor. Daarnaast is er een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een bijzondere 200 megapixel-telelens. Daarmee haal je het beeld zonder kwaliteitsverlies dichterbij tussen 75 en 100 millimeter. Dat is 3,2 tot 4,3x zoom.

De Ultra heeft verder een 6,9 inch-oled-scherm en een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. In de Chinese versie zit een grote accu van 6800 mAh, maar de Europese variant moet het volgens geruchten met 6000 mAh doen.

De normale Xiaomi 17 draait eveneens op de Snapdragon 8 Elite Gen 5, maar heeft een veel kleiner 6,3 inch-scherm. Ook is het camerasysteem minder indrukwekkend. De 50 megapixel-hoofcamera gebruikt een kleinere sensor en met de 50 megapixel-telelens kun je slechts 2,6x inzoomen. De groothoeklens biedt eveneens een resolutie van 50 megapixel. Omdat de camera’s minder ruimte innemen, heeft het toestel waarschijnlijk wel een grotere accu dan de Ultra: 6330 mAh.

Prijzen lijken hetzelfde als vorig jaar

De prijzen dan. Volgens geruchten heeft de Xiaomi 17 straks een startprijs van 999 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dat is net zoveel als de Xiaomi 15 vorig jaar kostte. Inmiddels koop je dat toestel voor € 629,-.

Ook de Xiaomi 17 Ultra, met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag, zou dezelfde prijs krijgen als zijn voorganger: 1499 euro. De Xiaomi 15 Ultra haal je op dit moment voor € 949,- in huis.

In China bestaat een speciale ‘Leica’-editie van de Xiaomi 17 Ultra, met een draaibare ring rond het camera-eiland. Daar kun je bijvoorbeeld mee in- en uitzoomen. Daarnaast biedt het toestel twee hoogwaardige filters die de ‘look’ van klassieke Leica-camera’s nabootsen. Als dat toestel ook naar Europa komt, is hij waarschijnlijk nog iets duurder.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe Xiaomi’s of ga je toch liever voor Samsung? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!