Dit is de Xiaomi 17 Ultra met revolutionaire telelens

De Xiaomi 17 Ultra is in China officieel onthuld met indrukwekkende specificaties. Vooral bijzonder is de nieuwe telelens, die echte optische zoom en een grote sensor te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 17 Ultra officieel

Xiaomi heeft zijn vlaggenschip voor 2026 officieel onthuld: het gaat om de 17 Ultra, een high-end smartphone die vooral gericht is op mobiele fotograferen. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met een grote 1 inch-sensor en een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

De ster van de show is echter de 200 megapixel-telelens. Die zat ook al op de Xiaomi 15 Ultra, maar deze nieuwe versie biedt echte optische zoom. Hij haalt het beeld 3,2 tot 4,3x dichterbij dankzij een vernuftig systeem. Daardoor is er geen tweede telelens meer nodig. Omdat ook deze camera een grote sensor gebruikt, verwachten we dat de beeldkwaliteit erg goed is.

De camera’s zijn afgesteld door Leica en er verschijnt ook een speciale Leica-editie met een fysieke zoomring rond het camera-eiland. Daarnaast kun je een fotografiekit kopen met een grip die je over de Xiaomi 17 Ultra heen schuift. Zo laat je hem sterk op een normale compactcamera lijken.

De nieuwe telelens met optische zoom

De Xiaomi 17 Ultra heeft verder een volledig plat 6,9 inch-oled-scherm. Zijn voorganger had nog een 6,73 inch-display met licht gebogen randen aan alle kanten. Het scherm haalt een maximale helderheid van 3500 nits en biedt een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Kloppend hart is een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de snelste processor van dit moment. De accu biedt een capaciteit van 6800 mAh, maar de internationale versie krijgt mogelijk een batterij van rond de 6000 mAh. Dat zou merkbaar kleiner zijn dan concurrenten als de Oppo Find X9 Pro (7500 mAh) en de OnePlus 15 (7300 mAh). Opladen kan bedraad met 90 watt of draadloos met 50 watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgend jaar naar Nederland

Xiaomi heeft nog niet laten weten wanneer de 17 Ultra officieel naar Nederland komt. We verwachten hem, samen met de normale Xiaomi 17, ergens in de eerste maanden van 2026.

Wie het toestel wil kopen, moet over een flink spaarvarken beschikken. Hij krijgt waarschijnlijk een adviesprijs van rond de 1500 euro, net als de Xiaomi 15 Ultra. Die bestel je inmiddels wel iets goedkoper: voor € 1.009,- wordt hij naar je opgestuurd.

Zie jij de Xiaomi 17 Ultra wel zitten of heb je een ander toestel op het oog? Laat het weten in de reacties en…