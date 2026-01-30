‘Betaalbare Xiaomi 17T krijgt enorme accu en snellere chip’

De eerste specificaties van de Xiaomi 17T zijn gelekt. Het toestel krijgt een grotere accu en een snellere chip. Ook weten we nu de prijs van de normale Xiaomi 17, die binnenkort al uitkomt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Eerste specificaties Xiaomi 15T gelekt’

De T-serie van Xiaomi bestaat uit snelle smartphones voor een lagere prijs dan echte high-end toestellen. Later dit jaar verwachten we twee nieuwe modellen. Lekker PaperKing13 ontdekte alvast enkele specificaties van de Xiaomi 17T. Dat is de goedkopere versie, die waarschijnlijk tussen de 600 en 700 euro gaat kosten.

Het toestel zou draaien op een MediaTek Dimensity 9400. Dat is een iets oudere, maar erg rappe chip, die vorig jaar in de Xiaomi 15T Pro zat. Zoals je in onze review kunt lezen, waren we erg enthousiast over dat toestel. Dat deze processor straks in een voordeligere smartphone zit, is natuurlijk goed nieuws.

De Xiaomi 15T

De accu dan. Die krijgt een capaciteit van 6500 mAh. Dat is 1000 mAh meer dan de Xiaomi 15T. Je laadt hem nog steeds op met 67 watt. Dat is redelijk snel, maar omdat de accu groter wordt zul je wel iets langer moeten wachten tot hij helemaal vol zit.

Xiaomi zou niet aan de camera’s sleutelen. Dat betekent dat je weer een 50 megapixel-hoofdcamera mag verwachten, een 50 megapixel-telelens met 2x zoom en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerst tijd voor de gewone Xiaomi 17 (Ultra)

We verwachten de Xiaomi 17T en 17T Pro overigens pas na de zomer. Ergens de komende maanden brengt Xiaomi eerst zijn echte vlaggenschepen naar Nederland: de Xiaomi 17 en Xiaomi 17 Ultra. Die draaien allebei op een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Vooral de Ultra krijgt bovendien geweldige camera’s.

Volgens Notebookcheck kost de Xiaomi 17 met 512GB opslag straks 1099 euro. Vermoedelijk verschijnt er ook een versie met 256GB opslagruimte. Die krijgt waarschijnlijk een adviesprijs van 999 euro. De smartphone zou een accu van 6330 mAh hebben en een relatief compact scherm van 6,3 inch.

Niets missen van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.