Xiaomi presenteert de 18 Fold in Berlijn: foldable met eigen chip

Op IFA Berlijn hebben we voor het eerst met eigen ogen de Xiaomi 18 Fold kunnen zien. In een prachtige kersenrode uitvoering staat deze nieuwe foldable hier te schitteren, met de eigen XRing 03-chip onder de motorkap.

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Xiaomi 18 Fold officieel gepresenteerd

Xiaomi heeft de Xiaomi 18 Fold gepresenteerd op de IFA 2026. Nadat afgelopen nacht de directeur van het bedrijf, Lu Weibing, al afbeeldingen ervan met de wereld deelde, hebben we vanochtend zelf kunnen zien hoe de nieuwe foldable eruitziet.

Dat was tijdens een persevenement voorafgaand aan de beurs (4-8 september). Daar hebben we rondgelopen tussen de nieuwste innovaties van de Chinese fabrikant, waaronder dus de Xiaomi 18 Fold. Waar smartphones als de Xiaomi 17T en 17T Pro gewoon op te pakken waren, stond de nieuwste blikvanger netjes achter glas.

Je vouwt deze gloednieuwe foldable van Xiaomi horizontaal uit, zoals je doet bij een paspoort. Dat doet denken aan de Samsung Z Fold 8. De modelnaam die Xiaomi aan zijn nieuwste vouwtoestel geeft, is ‘mid-fold’. Aan de buitenkant van de 18 Fold zit een 5,38-inch scherm. Wie de telefoon openvouwt, kijkt naar een scherm van 7,58 inch. Ter vergelijking: de Samsung heeft een 5,5-inch scherm aan de voorkant met een 7,6-inch scherm aan de binnenkant.

XRing 03: eigen chipset

Aan de achterkant van de 18 Fold zitten drie camera’s, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Wel gaan er geruchten rond dat één van die camera’s een 3,3x-telelens is. Dat wordt gesuggereerd door een tekst op de camerabalk. Die konden wij helaas niet goed lezen tijdens ons bezoekje aan de booth.

De foldable valt verder op omdat het de eerste vlaggenschip-smartphone is die wordt aangedreven door de eigen XRing O3-chip. Dat past binnen het streven van Xiaomi om eigen processors te ontwikkelen. De 18 Fold wordt op 7 september uitgebracht, maar voorlopig alleen in China. Het is nog niet bekend of de opvouwbare smartphone van Xiaomi ook in Europa uitkomt. Mocht dat zo zijn, dan lees je dat natuurlijk op onze site.

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Hou ons in de gaten voor meer IFA

Als je dacht dat de aankomende foldable de enige gadget van Xiaomi op de beurs is, dan heb je het mis. Xiaomi grijpt zijn debuut op IFA aan om bijna 400 producten te presenteren. We publiceren binnenkort nog meer artikelen waarin de nieuwste innovaties van Xiaomi centraal staan, waaronder smart home-producten en auto’s.

Wat vind jij van de nieuwste vouwtelefoon van Xiaomi? En wat vind je van dit type foldable in het algemeen? Laat het weten in de reacties hieronder.