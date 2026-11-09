Xiaomi 18 Pro (Max) verschijnt op deze datum in Europa

Xiaomi heeft bekendgemaakt wanneer de wereldwijde lancering van zijn 18 Pro en 18 Pro Max plaatsvindt. We hoeven niet lang meer te wachten: op 17 november worden de smartphones aangekondigd.

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Xiaomi 18 Pro (Max) lancering komt eraan

Xiaomi presenteerde zijn nieuwe toptelefoons half september al in China, maar nu komen ze ook naar Europa. De wereldwijde lancering van de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max staat gepland voor 17 november. Vermoedelijk liggen ze vrijwel direct daarna in de winkels.

Het meest opvallende aan deze smartphones is het tweede scherm op de achterzijde. Dat kun je gebruiken om selfies te maken met de (erg goede) camera’s achterop en om bijvoorbeeld media te bedienen of vluchtinformatie te checken. De grotere displays aan de voorkant beschikken over een privacyfunctie, die het voor omstanders moeilijk maakt om mee te maken. Dat kennen we van de Samsung Galaxy S26 Ultra.

De normale 18 Pro heeft een 6,4 inch-oled-scherm en draait op een zeer snelle Snapdragon 8 Elite Gen 6. In de Xiaomi 18 Pro Max zit een nog iets rappere Extreme-versie van die chip. Dit toestel heeft ook een beduidend groter display van 6,9 inch en bevat een accu van 7050 mAh. De kleinere Pro moet het met 6000 mAh doen. Beide telefoons laden op met maximaal 90 watt of 50 watt als je dat liever draadloos doet.

De camera’s zijn exact hetzelfde: ze hebben een 200 megapixel-hoofdcamera én een 200 megapixel-telelens waarmee je 3,2x optisch inzoomt. Verder zit er een 50 megapixel-groothoeklens op deze Xiaomi’s, al is die 17 millimeter niet zo heel erg wijd. De Google Pixel 11 Pro heeft bijvoorbeeld een 12 millimeter-groothoeklens, waarmee je veel meer op de foto krijgt.

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Gepeperde prijzen

Volgens geruchten vraagt Xiaomi gepeperde prijzen voor deze telefoons. De Xiaomi 18 Pro (met 256GB opslag) zou 1449 euro kosten. Voor de 18 Pro Max (met 512GB opslagruimte) ben je mogelijk zelfs 1849 euro kwijt.

Dat heeft alles te maken met het wereldwijde tekort aan werkgeheugen, dat daardoor erg duur is. Om die reden heeft Xiaomi de nog betere Xiaomi 18 Ultra volgens geruchten zelfs helemaal geschrapt. Die zou waarschijnlijk dik boven de 2000 euro hebben gekost.

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