Xiaomi heeft zijn nieuwste vlaggenschepen onthuld: de 18 Pro en 18 Pro Max. De smartphones zijn voorzien van een opvallend schermpje op de achterkant, maar hebben nog veel meer te bieden.

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Xiaomi 18 Pro officieel aangekondigd

Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het zover: de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max zijn uit de doeken gedaan. De telefoons zijn eerder uitgebracht in China, maar komen nu ook naar de Benelux. De toestellen zijn echte vlaggenschepen en daar hoort ook een stevig prijskaartje bij. De Xiaomi 18 Pro kost 1399,90 euro, terwijl je voor de Max 1599,90 euro kwijt bent. De toestellen zijn nu te bestellen.

De meest opvallende feature van de Xiaomi 18 Pro-telefoons is de Back Display. Dit is een schermpje van 2,7 inch op de achterkant van de toestellen, dat je kunt gebruiken om selfies en groepsfoto’s te maken. Ook toont het display meldingen, oproepen en andere updates. Daarbij is het mogelijk om instapkaarten en qr-codes op het schermpje vast te zetten. Handig voor als je een vlucht hebt geboekt.

Ook met het ‘normale’ scherm aan de voorkant is iets bijzonders aan de hand. Zowel de Xiaomi 18 Pro als 18 Pro Max hebben een privacyscherm, een feature die we kennen van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Zet je het privacydisplay aan, dan kunnen mensen om je heen niet meekijken op je scherm.

Dat komt weer van pas als je in een drukke trein of bus zit en bijvoorbeeld je bank-app wil checken of een appje wil sturen. Met de Privacy Mode scherm je bepaalde apps, meldingen of vensters af. Handig is dat je deze feature via een fysiek knopje aan de zijkant kunt inschakelen.

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Compact instapmodel is ook krachtig

De Xiaomi 18 Pro is door het 6,4 inch-scherm relatief compact en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. Het display heeft een piekhelderheid van 4000 nits, ltpo-technologie om de ververssnelheid van 120Hz helemaal terug te schroeven naar 1Hz en een hoge resolutie.

Onder de motorkap van de 18 Pro bevindt zich een Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip. Dat is de snelste mobiele processor van dit moment. Xiaomi stopt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, al verschijnt er ook een uitvoering met 512GB opslag.

Verder beschikt de smartphone over een 6000 mAh-accu, die vlot kan opladen. Bedraad tikt de telefoon een laadsnelheid van 90 watt aan, draadloos is dit 50 watt. Xiaomi gebruikt silicium-koolstof-technologie om een grotere accu in de behuizing te stoppen.

Ook met de camera’s lijkt het wel goed te zitten. De Xiaomi 18 Pro heeft een 200 megapixel-hoofdcamera (met een Leica Summilux-lens) met een behoorlijk grote sensor. Daarnaast zien we een 200 megapixel-telelens om in te zoomen en een 50 megapixel-groothoeklens. Selfies maken de Xiaomi-telefoons met een 50 megapixel-frontcamera.

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Xiaomi 18 Pro Max als echte krachtpatser

De Xiaomi 18 Pro Max, het duurste en grootste vlaggenschip van de fabrikant, heeft dezelfde cameraset. De telefoon is door het 6,9 inch-scherm wel een stuk groter dan de reguliere 18 Pro en daarom zwaarder. Daarnaast zien we een nog iets snellere Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-chip, die voor uitstekende prestaties moet zorgen.

Omdat de 18 Pro Max groter is, past er ook een flinke accu in het toestel. De batterij heeft een capaciteit van 7050 mAh en laadt iets sneller op. Met een kabeltje gaat dat namelijk met 100 watt (in plaats van 90 watt), al blijft de draadloze laadsnelheid hetzelfde. De telefoons draaien beide op Android 17 met de HyperOS 4-software van Xiaomi.

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Release, kleuren en prijzen

De Xiaomi 18 Pro is vanaf nu te bestellen voor een adviesprijs van 1399,90 euro. Je krijgt dan het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De Xiaomi 18 Pro Max heeft dezelfde hoeveel (werk)geheugen, maar kost 1599,90 euro. De telefoons zijn in vier kleuren verkrijgbaar: rood, blauw, wit en zwart.