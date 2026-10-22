‘Xiaomi 18 Pro (Max) krijgt hoge prijs, maar kleinere accu dan in China’

Er druppelt meer informatie binnen over de nieuwe vlagenschepen van Xiaomi. De prijs van de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max is in Europa straks schikbarend hoog, terwijl we het met kleinere accu’s moeten doen dan in China.

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‘Prijs Xiaomi 18 Pro (Max) gelekt’

Recent lanceerde Oppo zijn nieuwe toptelefoons in Europa en Xiaomi doet binnenkort hetzelfde. De laatste jaren bracht die fabrikant zijn Pro-toestellen niet buiten China uit, maar daar komt dit keer verandering in. Dat hebben we te danken aan het annuleren van de Xiaomi 18 Ultra. De Pro’s zijn dit jaar de beste smartphones die Xiaomi te bieden heeft.

Uniek aan deze telefoons is vooral het tweede display op de achterzijde, dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om selfies te schieten. Ook heeft het scherm aan de voorkant een privacyfunctie, waarmee je voorkomt dat anderen kunnen meekijken. Dat kennen we natuurlijk van de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Daar mag je wel flink voor in de buidel tasten. Volgens de website Ytechb bedraagt de prijs van de Xiaomi 18 Pro (met een 6,4 inch-scherm) straks 1449 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Voor 200 euro meer koop je het model met 512GB opslag.

De Pro Max (met een groter 6,9 inch-scherm) maakt het nog bonter. Daar ben je 1849 euro voor kwijt. Dan krijg je wel standaard 512GB opslag. Toch zijn deze prijzen behoorlijk schrikken. De Xiaomi 17 Ultra had, toen hij eerder dit jaar verscheen, een adviesprijs van 1499 euro. Inmiddels betaal je er nog 1.129,- euro voor.

Uitstekende specificaties

Natuurlijk krijg je wel uitstekende specificaties voor dat geld. De Xiaomi 18 Pro draait op een Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip en de Pro Max op de nog iets snellere Extreme-versie van die processor. Daarnaast beschikken ze over een hoofdcamera en een telelens van beiden 200 megapixel. Wijdere plaatjes schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens.

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Zoals we vaker zien beschikken de smartphones helaas over kleinere accu’s dan in het thuisland. De kleine Xiaomi 18 Pro heeft een batterij van 6000 mAh (dat is in China 7000 mAh) en de 18 Pro Max biedt 7050 mAh (in China liefst 8500 mAh). Dat heeft te maken met bepaalde EU-regels, maar is gezien de torenhoge adviesprijzen natuurlijk wel zuur. Opladen kan met respectievelijk 90 en 100 watt.

Je leest het natuurlijk direct op Android Planet als deze toestellen officieel worden aangekondigd. Download daarom onze app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!