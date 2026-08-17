‘Xiaomi annuleert dit high-end toestel door geheugencrisis’

Xiaomi heeft zijn aankomende vlaggenschip, de Xiaomi 18 Ultra, geannuleerd. Dat claimt een insider. De oorzaak is vermoedelijk de hoge prijs van werkgeheugen, waardoor het toestel te duur zou worden.

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‘Xiaomi 18 Ultra geannuleerd’

Er lijken barre tijden aan te breken voor liefhebbers van mobiele fotografie. Door de hoge kosten van werkgeheugen stijgen de prijzen van high-end smartphones niet alleen, maar sommigen worden zelfs helemaal geschrapt. Eén van de slachtoffers zou de opvolger van de Xiaomi 17 Ultra zijn.

De Xiaomi 18 Ultra is namelijk geannuleerd, meldt techblogger Kartikey Singh. In Ultra-toestellen zit doorgaans minimaal 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Beide zijn door de AI-boom moeilijk te krijgen en daarmee erg kostbaar. Tel daar andere dure componenten bij op, zoals natuurlijk de camera’s en de processor, en de adviesprijs zou de pan uit rijzen. Xiaomi schat vermoedelijk in dat consumenten die prijs niet willen betalen.

De Xiaomi 17 Ultra

Het meest premium toestel dat Xiaomi de komende tijd uitbrengt, is daarmee de Xiaomi 18 Pro Max. De fabrikant verkoopt zijn Pro-toestellen echter al jaren niet meer in Nederland. Wij kunnen doorgaans alleen kiezen uit het instapmodel en de Ultra. Of daar verandering in komt als die laatste inderdaad wordt geschrapt, moeten we nog afwachten.

We gaan er overigens vanuit dat deze situatie tijdelijk is. Hopelijk brengt Xiaomi wel weer een 19 Ultra uit als de geheugencrisis tegen die tijd een beetje begint te luwen.

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Ook Oppo en Vivo zetten een stap terug

Oppo en Vivo werken nog wél aan nieuwe Ultra-toestellen, maar die zullen (om dezelfde redenen) volgens Singh alleen in China verschijnen. Dit jaar bracht Oppo zijn Find X9 Ultra juist voor het eerst ook in Europa uit. Datzelfde gold voor de Vivo X300 Ultra, al kwam die niet in Nederlandse winkels terecht.

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