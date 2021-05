Xiaomi toont 200 Watt-snelladen: telefoon vol in paar minuten

De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft concepten getoond van bekabeld snelladen én draadloos laden. Dat kan met respectievelijk 200 en 120 Watt.

Xiaomi: snelladen met 200 Watt

Via verschillende tweets en YouTube-filmpjes heeft Xiaomi een concept laten zien van nieuwe snellaadtechnologieën. Een aangepaste Xiaomi Mi 11 Pro met een 4000 mAh-accu aan boord werd zo binnen enkele minuten volledig opgeladen. Zo zien we in onderstaande video eerst dat het toestel wordt opgeladen via een kabel en dat gaat met maximaal 200 Watt.



Na slechts 44 seconden is de batterij al voor 10 procent opgeladen. De accu zit voor 50 procent vol na drie minuten. Volledig opladen duurt tot slot acht minuten. Ter vergelijking: de Xiaomi Mi 11 Ultra – check hier onze volledige review – laadt op met ‘slechts’ 67 Watt.

In het tweede deel van de video wordt het toestel draadloos opgeladen met een speciale oplader. Het is Xiaomi gelukt om dat te doen met maximaal 120 Watt. Bij draadloos opladen gaat er trouwens ook altijd wat energie verloren ten opzichte van opladen met een kabel.

De batterij tien procent opladen duurt via deze weg een minuut en de accu is na zeven minuten voor de helft gevuld. De tweede helft opladen gaat iets trager, waardoor het hele toestel vol zit na 15 minuten, eveneens razendsnel dus.

Wanneer te gebruiken?

Xiaomi noemt de techniek HyperCharge, maar laat ook weten dat het momenteel nog een concept is. Wanneer we dus daadwerkelijk toestellen gaan zien die kunnen opladen met deze snelheden is nog de vraag. De Xiaomi Mi 10 Ultra die in 2020 op de markt kwam, kon al wel bedraad opladen met 120 Watt.

Daarnaast gaan er geruchten de ronde dat Xiaomi al aan smartphones werkt die zo snel kunnen opladen. Ook andere fabrikanten zijn bezig met de ontwikkeling van zulke technologieën. Veel huidige toestellen op de markt laden al snel op, al zijn de Wattages wel anders. Zo kun je denken aan smartphones met ondersteuning van 18, 25 of 30 Watt. Tot slot zijn er merken die al opladers meeleveren van bijvoorbeeld 65 Watt, maar veel hoger is nog vaak de uitzondering op de regel.

