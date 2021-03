Als het aan smartphonefabrikant Xiaomi ligt, hoef je binnenkort nog maar heel kort te wachten tot je accu is opgeladen. Het bedrijf werkt volgens een gerucht aan een smartphone die 200 Watt snelladen ondersteunt.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: ultrasnel laden met 200 Watt komt eraan

Volgens lekker Digital Chat Station werkt Xiaomi aan een smartphone met draadloos opladen, omgekeerd draadloos opladen en een 5000 mAh-batterij. Het apparaat zou in de tweede helft van dit jaar worden aangekondigd. Het pronkstuk van de telefoon: opladen met een snelheid van 200 Watt.

Daarmee verbreekt het bedrijf het record van smartphonemaker Vivo. De Vivo iQOO 7 (4000 mAh) laadt met een snelheid van 120 Watt binnen 18 minuten op van 0 tot 100 procent. Xiaomi maakt zelf ook al een smartphone die 120 Watt snelladen ondersteunt: de Xiaomi Mi 10 Ultra. Deze doet er met 22 minuten echter iets langer over om volledig vol te zitten, maar heeft ook een grotere accu van 4500 mAh.

Xiaomi Mi 11 Ultra op komst?

Vorig jaar kondigde Xiaomi de eerder genoemde Mi 10 Ultra aan, die dus al kan opladen met een snelheid van 120 Watt. Een Mi 11 Ultra – die daar nog een schepje bovenop doet – lijkt dan ook een logische opvolger. Deze wordt naar verwachting al in de eerste helft van 2021 aangekondigd. Dit tijdsframe komt niet overeen met het gerucht. Het is dus de vraag of 200 Watt snelladen voorbehouden is aan een ander model.

De Xiaomi Mi 10 Ultra is overigens niet in ons land verkrijgbaar. Het is dus de vraag of zijn opvolger ooit in de Nederlandse schappen verschijnt. Het meest recente high-end toestel van de fabrikant is de Mi 11. Via een kabel laadt deze smartphone op met 55 Watt, terwijl dat draadloos met maximaal 50 Watt kan. Dat toestel is wel gewoon in Nederland te koop; lees hier onze Xiaomi Mi 11 review.

25 Watt, 45 Watt, 65 Watt

Iedere smartphone laadt op met een andere snelheid. Hoe hoger het aantal Watt, hoe sneller de telefoon vol is. Veel huidige smartphones beschikken al over een vorm van snelladen. Zo laadt de Samsung Galaxy S21 Ultra op met een maximale snelheid van 25 Watt. Dit zorgt ervoor dat de telefoon er langer dan anderhalf uur over doet om volledig vol te zitten. De OnePlus 8T laadt op met een snelheid van 65 Watt; in ongeveer 33 minuten laadt je deze smartphone op van 0 tot 100 procent.

Als je op de hoogte wil blijven van nieuws omtrent Xiaomi, houd dan Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws. Dat kan via de website, onze Android-app en de nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Xiaomi: