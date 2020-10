Xiaomi heeft een nieuwe draadloze snellaadtechniek gepresenteerd. 80W Mi Wireless Charging zorgt ervoor dat je smartphone-accu in 19 minuten helemaal vol zit. Mogelijk wordt de snellaadtechniek in nieuwe Xiaomi-telefoons gebruikt.

Xiaomi 80W Mi Wireless Charging gepresenteerd

Een volle smartphone-accu binnen 19 minuten. Met die belofte heeft Xiaomi haar nieuwste draadloze oplaadtechniek gepresenteerd: 80W Mi Wireless Charging. Deze draadloze oplaadtechniek heeft een maximaal vermogen van 80 Watt.

Volgens Xiaomi zit een gemiddelde smartphone (met 4000 mAh-accu) hierdoor binnen 19 minuten helemaal vol. Binnen 8 minuten zou het accupercentage op 50 procent staan en wanneer je slechts 1 minuut oplaadt, zit de batterij alweer voor 10 procent vol.

Het gaat vooralsnog om een showcase. In bovenstaand filmpje laat Xiaomi zien hoe snel de draadloze oplaadtechniek kan werken, maar praktijkvoorbeelden zijn er nog niet. Mogelijk gebruikt het Chinese bedrijf de 80W Mi Wireless Charging-techniek in één van zijn volgende smartphones.

Xiaomi heeft zich het afgelopen jaar opgeworpen als innovator als het op draadloos snelladen aankomt. Men trapte in maart af door 40 Watt-draadloos opladen te introduceren. Dit snelheidsrecord werd in augustus verbroken, door Xiaomi zelf. Toen kondigde de fabrikant namelijk draadloos opladen met 50 Watt vermogen aan.

Xiaomi Mi 10 Ultra: Opladen met 120 Watt

Daarover gesproken, de in augustus gepresenteerde Xiaomi Mi 10 Ultra kan draadloos opladen met maar liefst 50 Watt. En het kan nog sneller, want bekabeld opladen gaat met maar liefst 120 (!) Watt aan vermogen. Volgens Xiaomi laadt de 4500 mAh-accu van de Mi 10 Ultra hierdoor in slechts 23 minuten helemaal op.

Dan nu het slechte nieuws: het Xiaomi-vlaggenschip is officieel niet in Nederland verkrijgbaar, maar enkel in thuisland China te bestellen. Het meest voor de hand liggende alternatief is de Xiaomi Mi 10T Pro, een krachtige telefoon die met maximaal 33 Watt kan snelladen. Draadloos laden is dan weer niet van de partij.