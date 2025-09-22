Deze smartphones van Xiaomi krijgen de update naar Android 16

Xiaomi begint binnenkort met het uitrollen van Android 16 naar zijn smartphones, watches en tablets. De update, die verpakt zit in HyperOS 3, komt naar deze toestellen.

Android 16 komt naar deze Xiaomi-smartphones

Na onder meer Samsung maakt ook Xiaomi zich klaar om zijn telefoons bij te werken naar Android 16. Half oktober begint het bedrijf met het verspreiden van de update in China. De verwachting is dat andere landen daarna spoedig volgen. De eerste golf bevat de nieuwste en duurste toestellen van de fabrikant. Daarvan zijn in Nederland alleen de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra verkrijgbaar.

Enkele weken later volgen veel meer smartphones en tablets. Die zijn of waren ook lang niet allemaal in Nederland te koop, maar deze wel. Hoe hoger het apparaat op de lijst staat, hoe eerder hij aan de beurt is.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Watch 4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Redmi Pad 2

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi Redmi Pad Pro

Deze lijst is niet compleet. Zo ontbreken toestellen als de Xiaomi 14T en 14T Pro, die niet in China verkrijgbaar zijn. Ze zijn echter gebaseerd op andere smartphones die daar wel te koop waren. We zijn er daarom vrijwel zeker van dat ook deze toestellen van Xiaomi een update zullen krijgen naar Android 16. Precieze data kunnen we je helaas nog niet geven.

Meer over Android 16

Android 16 is een relatief bescheiden update, die onder meer live updates naar het vergrendelscherm brengt. Zo hoef je je smartphone niet meer te openen om te zien waar bijvoorbeeld je Uber blijft.

Xiaomi giet de nieuwe versie van het besturingssysteem in zijn eigen softwareschil HyperOS 3. Die bevat zelf waarschijnlijk ook nieuwe functies die op telefoons van andere merken niet te vinden zijn.

Staat jouw toestel in het overzicht? Laat het weten in de reacties en schrijf je direct even in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je geen enkel nieuwtje.