‘Xiaomi stopt met Android One-smartphones, Mi A4 geschrapt’

Het lijkt erop dat Xiaomi geen Android One-smartphones meer gaat uitbrengen. Dit betekent dat er waarschijnlijk geen opvolger komt voor de Mi A3.

‘Xiaomi Mi A-reeks geschrapt: dit is waarom’

Website Smartdroid.de (via GSMArena) schrijft dat Xiaomi stopt met het uitbrengen van Android One-telefoons, waardoor de Mi A-reeks waarschijnlijk ophoudt met bestaan. Hoewel de precieze reden hiervoor niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop dat Xiaomi veel problemen had met het tijdig updaten van de Mi A-smartphones.

Beveiligingsupdates werden relatief laat uitgebracht en ook grote Android-upgrades lieten lang op zich wachten. De Mi A3, de meest recente Android One-telefoon van Xiaomi, kreeg bijvoorbeeld pas in maart een update naar Android 10. Dit terwijl Google de definitieve versie van Android 10 al in september 2019 beschikbaar maakte. Mogelijk wil Xiaomi zich volledig gaan focussen op smartphones met de MIUI-skin, de eigen software van het bedrijf.

Daarnaast brachten de updates van Xiaomi veel problemen met zich mee. Door de Android 10-update voor de Mi A3 werkte de vingerafdrukscanner van het toestel bijvoorbeeld niet meer, en ging de accuduur fors achteruit. Bij de oudere Mi A2 traden er ook problemen op bij het updaten naar Android 10.

Mi A3

De Xiaomi Mi A3 werd vorig jaar in juli aangekondigd en is inmiddels niet meer in Nederland verkrijgbaar. De smartphone viel op door het compacte design, de grote 4030 mAh-accu en het amoled-scherm. Een nadeel van dat display was de lage resolutie van 1560 bij 720 pixels, waardoor beelden er nogal korrelig uit zagen.

Zoals je in onze Xiaomi Mi A3 review kunt lezen, zijn de prestaties van de smartphone wel goed en maken de camera’s opvallend goede foto’s. Omdat Android One-toestellen over het algemeen twee versie-updates krijgen, wordt de Mi A3 hoogstwaarschijnlijk wel bijgewerkt naar het nieuwe Android 11.

