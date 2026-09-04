Dit nieuwe sportieve klokje van Xiaomi is slanker dan ooit

Het is momenteel veel Xiaomi wat de klok slaat, maar de fabrikant pakt dan ook flink uit op IFA Berlijn. Tussen al het geweld van z’n Xiaomi 18 Fold en elektrische auto’s, is er een slanke fitnesstracker die positief opvalt.

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Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi heeft de Smart Band 11 onthuld. Deze fitnesstracker heeft een ontwerp met smallere bandjes dan de voorganger uit juni 2025 en komt in een hele reeks nieuwe kleuren. Wat hetzelfde is gebleven, is het formaat van het scherm. Dragers lezen allerlei gegevens af van dit 1,72 inch grote display met z’n kenmerkende langwerpige vorm.

De onthulling van het apparaatje is ons eerlijk gezegd een beetje ontgaan vanwege de overduidelijke ‘aandachtstrekker’ waarmee de Chinese fabrikant het vliegtuig naar Berlijn is ingestapt. We hebben het dan over de Xiaomi 18 Fold. Ook de diverse elektrische auto’s op de stand kunnen vanwege hun fraaie, futuritische looks op de nodige aandacht van journalisten en andere beursbezoekers rekenen. Laten we daarom de Smart Band 11 uitgebreid bespreken. Lees snel verder!

Lichte gadget met indrukwekkende batterijduur

Kopers krijgen weer de keuze uit een metalen of keramische behuizing. Op papier is deze nieuwe generatie fitnesstrackers kleiner, maar die ene millimeter verschil gaat niemand opmerken. Met dunne randen van twee millimeter heb je lekker veel scherm. De resolutie is 212 x 520 pixels en de helderheid is volgens Xiaomi van 1500 nits gegroeid naar 2000 nits.

De Smart Band 11 met de metalen behuizing weegt slechts 15,58 gram, maar dan zonder de meegeleverde band. Dat er toch fijne hardware in de compacte fitnesstracker past, bewijst Xiaomi met de accu. Net als de Smart Band 10 van vorig jaar (inmiddels voor € 45,75 te koop), verwachten we ook nu weer een batterijduur van meerdere weken. Het horloge is waterbestendig tot zo’n 50 meter diep.

De software op de slimme apparaatje is gebaseerd op HyperOS 4. Wat de sensoren betreft, claimt Xiaomi onder andere verbeterde hartslagmetingen en de mogelijkheid om meer dan 150 soorten trainingen en activiteiten te registreren. Naast het helderdere scherm biedt de Xiaomi Band 11 nieuwe, vrolijke kleurvarianten, waaronder roze en groen voor de metalen versie en paars voor de keramische versie.

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Beschikbaarheid en prijs

Helaas weten we momenteel nog niet of de Xiaomi Band 11 naar Europa komt. Goed nieuws is dat de voorganger na een lancering in China ook onze markt heeft bereikt. Afgaande op de Chinese prijzen die het bedrijf gecommuniceerd heeft, zou het instapmodel zomaar vijf tientjes kunnen kosten. Hieronder lichten we dat even toe.

De metalen versie van de Smart Band 11 gaat in China omgerekend 35-40 euro kosten en de variant met NFC 40-45 euro. Voor speciale uitvoeringen moet meer afgerekend worden. Een prijskaartje van 50-55 euro hangt aan de fitnesstracker in de keramische uitvoering. Een bandje van zijde kost zo’n 20-25 euro extra, terwijl kopers 12-15 euro moeten rekenen voor een gevlochten leren bandje.

Deze omgerekende prijzen zeggen lang niet alles voor de adviesprijzen bij ons, mocht Xiaomi besluiten om de gadgets ook hier te gaan verkopen. Het is echter wel een indicatie dat we te maken hebben met een relatief betaalbaar apparaatje. Dat was namelijk ook het geval bij de Smart Band 10. Toen die in Nederland uitkwam, betaalde je 49,99 euro voor de instapper en 59,99 euro voor de speciale keramische uitvoering.

Ben jij team smartwatch (met alle mogelijke opties) of team fitnesstracker (om het meer basic te houden)? Of draag je liever helemaal niks om je pols? Deel het hieronder met ons!