‘Xiaomi Black Shark 5 gelekt: nieuwe gamingsmartphones in aantocht’

Xiaomi werkt aan de Black Shark 5; een nieuwe gamingtelefoon met goede specificaties, een dikke accu en bijzondere kleurvarianten.

Dit zijn de specificaties van de Black Shark 5

Gamingtelefoons zijn niet voor iedereen. Ben jij een actieve mobiele gamer en vind je de ontwerpstijl van gaming-hardware tof? Dan is de kans groot dat je wel eens van de Xiaomi Black Shark hebt gehoord. Xiaomi verkoopt de vierde generatie van het toestel al een tijdje, maar de vijfde generatie is onderweg. Onlangs verschenen de eerste specificaties van de Black Shark 5 online.

De nieuwe gamingsmartphone komt in twee varianten op de markt: de Black Shark 5 en Black Shark 5 Pro. De toestellen verschillen vooral op het gebied van snelheid. De Pro-variant krijgt namelijk een Snapdragon 8 Gen 1, de snelste mobiele chip van dit moment. De reguliere Black Shark 5 krijgt naar verwachting een iets oudere Snapdragon-processor. Enkel het Pro-model heeft een versie met 16GB aan werkgeheugen.

Xiaomi Black Shark 4S Pro

Beide toestellen krijgen een 6,67 inch-oled-scherm met een ingebouwde vingerafdrukscanner. De telefoons krijgen allebei een 4650 mAh-accu. Opladen gaat met een snelheid van maar liefst 120 Watt. Hierdoor is de batterij na zo’n vijftien minuten weer helemaal vol en kun je ongestoord verder met gamen.

De opvolger van de Black Shark 4 gaat de concurrentie aan met smartphones als de Asus ROG Phone 5S. Je ziet misschien weinig gamingtelefoons in het wild, maar dat maakt ze niet minder interessant. De toestellen sluiten qua vormgeving en functies perfect aan op de wensen van diehard game-liefhebbers. Fabrikanten gebruiken gamingtoestellen regelmatig om nieuwe technologische snufjes uit te proberen.

Goede camera’s en… toffe kleurnamen

De Xiaomi Black Shark 5 Pro krijgt een 108 megapixel-hoofdcamera. Daarnaast zijn er nog twee andere camera’s aanwezig. Naar verwachting zijn dit een telelens en groothoeklens. Hier is echter nog niets over bekend. De reguliere Black Shark 5 krijgt een hoofdcamera met een resolutie van 64 megapixel. Voor de beste foto’s en video’s kun je dus beter voor de Pro-variant kiezen.

Tot slot zijn de kleurnamen van de Xiaomi Black Shark 5-toestellen zeker een alinea waard. We hebben namelijk zelden zulke toffe kleurenamen gehoord op de redactie van Android Planet. Je kunt de toestellen kopen in verschillende uitvoeringen, zoals Meteorite Black, Dark Universe Black en Moon Rock Gray.

