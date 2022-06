Mobiele gamers opgelet: Black Shark 5 en 5 Pro nu te koop in Nederland

Interesse om de Black Shark 5 te kopen of misschien het 5 Pro-model? De toestellen zitten bomvol functies gericht op de mobiele gamers. Beide smartphones zijn nu verkrijgbaar in Nederland.

Black Shark 5 kopen: ultieme telefoon voor gamers?

De Black Shark 5, een toestel van Xiaomi, ligt vanaf nu in de digitale winkelschappen. Via de website van de fabrikant is de gamingtelefoon nu te koop. Het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslag kost 549 euro. De 12/256GB-versie kost 649 euro.

Het uitgebreidere model, de Black Shark 5 Pro heeft een adviesprijs van 799 euro. Dan krijg je het toestel met 8GB RAM en 128GB geheugen. Duurdere varianten kosten respectievelijk 899 euro (12/256GB) en 999 euro (16/256GB). Qua uiterlijk zijn de toestellen identiek. De Black Shark 5 is verkrijgbaar in het zwart en grijs, de 5 Pro in het wit en zwart. Bestel je nu, dan krijg je ook een gratis setje draadloze oordopjes.

Meer over de Black Shark 5 (Pro)

Hoewel ze qua uiterlijk dus op elkaar lijken, zien we bij de hardware de nodige verschillen. Het reguliere model beschikt over de Snapdragon 870-chip, terwijl de 5 Pro de nieuwere Snapdragon 8 Gen 1-processor heeft. Beide toestellen beschikken over een amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De maximale ververssnelheid daarvan is 144 keer per seconde, wat voor een soepele ervaring zorgt.

De zogenaamde touchsamplingrate is verhoogd naar 720Hz. Aanrakingen worden daardoor nog sneller geregistreerd; ideaal voor de mobiele gamer. Ook zijn er weer magnetische knoppen aanwezig, net als bij bijvoorbeeld de Poco F4 GT. Die kun je in games toewijzen aan een bepaalde actie, bijvoorbeeld gas geven of schieten.

Camera’s, accu en koeling

De normale Black Shark 5 heeft een primaire camera van 64 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek schiet je met de groothoeklens van 13 megapixel. Tot slot is er ook nog een macrocamera aanwezig voor de close-ups. De 5 Pro heeft een sensor van 108 megapixel en dezelfde groothoeksensor. De derde camera gebruik je om in te zoomen en voor kiekjes van dichtbij.

Qua batterijen zien we een 4650 mAh-accu in de Black Shark 5 (Pro). Opladen daarvan gaat met maximaal 120 Watt. Daardoor is het toestel in slechts een kwartier volledig opgeladen. Draadloos opladen is echter niet mogelijk. Er zijn stereospeakers aanwezig, alsmede een infraroodsensor en ook passieve koeling, waardoor het toestel niet al te warm wordt tijdens het gamen.

Android 12 is standaard aanwezig en daar overheen ligt de JOYUI 13-schil. Die is aangepast voor mobiele gamers en kent verschillende mogelijkheden. Zo krijg je bijvoorbeeld geen notificaties als je een spel opstart en kun je makkelijk screenshots maken van je gamesessie.

Reviews gamingsmartphones op Android Planet

Naast Black Shark zijn er nog wat fabrikanten die zich richten op gamers. Zo zijn we onlangs aan de slag geweest met de ZTE Nubia RedMagic 7 Pro. Dat toestel heeft een adviesprijs van 799 euro en kent ook allerlei leuke gamefuncties. Begin mei hebben we ook de Poco F4 GT getest die met een vanafprijs van 599 euro een stuk betaalbaarder is.

