Wordt mijn Xiaomi-telefoon gecensureerd? 5 vragen en antwoorden

Litouwen roept mensen op hun Chinese smartphones weg te gooien. Vooral telefoons van fabrikant Xiaomi zouden gevaarlijk zijn. Hoe zit dit? Dit moet je weten over de ontstane ophef rondom de ‘censuursoftware’ van Xiaomi.

1. Wat is er aan de hand? Te beginnen bij het logische startpunt: waarom ligt Xiaomi onder vuur? De mediarel begon vorige week (21 september), toen de Litouwse nationale cybersecuritydienst (NKSC) een onderzoek publiceerde op haar eigen website.



Volgens de NKSC hebben Xiaomi-telefoons een geheime functie die bepaalde woorden/zinnen kan herkennen en blokkeren. In het ‘verboden woordenboek’ zouden ruim 440 termen staan, waaronder termen als “Bevrijd Tibet”, “Leve Taiwan” en “democratische beweging”. Dit woordenboek wordt volgens NKSC gedownload wanneer je enkele apps (zoals de browser en muziek-app) voor het eerst opstart.

2. Om wat voor onderzoek gaat het? Het team doet deze claim naar aanleiding van een onderzoek. Men bekeek in totaal drie Chinese telefoons: de Xiaomi Mi 10T, OnePlus 8T en Huawei P40. Van deze drie kwam alleen de OnePlus-smartphone zonder opmerkingen uit de test: er waren geen privacyproblemen met de 8T.



Met de Huawei P40 was wel het nodige aan de hand. Volgens de onderzoekers stuurt heeft dit toestel vooral problemen met malware. Hij zou gebruikers namelijk doorsturen naar appwinkels waarin met virussen besmette apps zich voor zouden doen als legitieme apps. Malware is een soort virus die schadelijk is voor je Android-smartphone. Malware kan bijvoorbeeld gegevens stelen, of je telefoon op een andere manier beschadigen.



Lees ook: Malware op je Android-toestel: voorkomen, herkennen en verwijderen



Terug naar Xiaomi, dat dus wordt beticht van censuur. Volgens de NKSC kunnen telefoonbezitters bepaalde ‘verboden woorden’ dus niet opzoeken, omdat de ingebouwde software deze termen blokkeert. Zoek je op “Bevrijd Tibet” in de standaardbrowser van Xiaomi-telefoons, de Mi Browser, dan zouden de resultaten geblokkeerd kunnen worden.



Verder claimen de onderzoekers dat de telefoon gegevens naar China doorstuurt. Er zouden maar liefst ruim 60 soorten gegevens verzonden worden. Hierbij is het merendeel niet politiek gevoelig. Er wordt bijvoorbeeld doorgestuurd wat voor softwareversie een gebruiker heeft.



Maar, dat is niet altijd het geval. Volgens NKSC stuurt Xiaomi namelijk ook door of gebruikers een vpn hebben. Met zo’n dienst kun je internetverkeer omleiden en bijvoorbeeld doen alsof je vanuit een ander land internet. Dat ligt gevoelig in China.



Dit was reden genoeg voor de Litouwse overheid om de wereld te waarschuwen.

Het NKSC riep Xiaomi-bezitters op hun smartphones weg te gooien. “Wij adviseren om geen nieuwe Chinese smartphones te kopen. Reeds gekochte modellen moeten zo snel mogelijk weggegooid worden”, luidde het advies.



NKSC bracht ook een nuancering aan. Volgens de cyberveiligheidsdienst heeft Xiaomi in theorie de mogelijkheid om de ‘censuursoftware’ aan te zetten, maar was dit niet het geval voor het onderzochte exemplaar. Met andere woorden: Xiaomi-smartphones die in Litouwen worden verkocht, zijn vrij van censuur.

3. Waarom komt uitgerekend Litouwen met dit nieuws? Chinese smartphonefabrikanten liggen regelmatig onder vuur, maar meestal komen de aantijgingen vanuit Amerika of prominente Europese landen. Het is daarom opmerkelijk dat een relatief bescheiden land als Litouwen met dit onderzoek naar buiten komt. Of toch niet?



De verhoudingen tussen Litouwen en China staan al enige tijd op scherp. Zo opende Taiwan afgelopen zomer een ambassade in de Litouwse hoofdstad Vilnius, tot grote ergernis van China. Dit land beschouwt Taiwan namelijk als een afvallige provincie, in plaats van een soevereine natie.



Toen Litouwen bekendmaakte een ambassade in Taiwan te openen, reageerde China fel. De handel met Litouwen werd flink ingedamd en de Chinese ambassadeur werd teruggehaald naar het thuisland.



In een analyse merkt de The Register op dat Litouwen het veelbesproken onderzoek mogelijk gebruikt om terug te slaan naar China. Er is echter geen officieel statement naar buiten gekomen, dus voorlopig weten we dit niet zeker.

4. Wordt mijn Nederlandse Xiaomi-smartphone gecensureerd? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn twee duidelijke kampen in dit verhaal.



De Litouwse onderzoekers adviseren alle Europeanen om hun Chinese smartphones weg te gooien. Dit omdat een partij als Xiaomi in theorie in staat is om de censuursoftware op afstand te activeren, aldus de onderzoekers.



Aan de andere kant claimt Xiaomi zelf haar apparaten nooit te censureren. Het bedrijf geeft aan de rechten van gebruikers te respecteren en beschermen en daardoor nooit communicatie te censureren. De fabrikant voegt hieraan toe dat het bedrijf voldoet aan de Europese geldende privacywetgeving (AVG).



Speurwerk van XDA Developers ligt in lijn met deze verklaring van Xiaomi. De website kwam erachter dat het bestand waarin de verboden termen staan wordt gebruikt om advertenties te filteren. Dit verklaart waarom het gros van de woorden in de lijst met porno en seks te maken heeft.



Hieruit wordt dan weer niet duidelijk waarom de politieke referenties gecensureerd kunnen worden. Website Tweakers geeft aan dat dit mogelijk te maken heeft met het kopiëren van software. Het komt in de smartphone-industrie regelmatig voor dat de software van een Chinees model naar internationale versies wordt gekopieerd. Mogelijk is tijdens het kopiëren niet opgemerkt dat de Chinese ‘filterlijst’ per abuis is meegenomen.