Xiaomi kondigt eerste ‘Civi’-smartphone aan met 55 Watt-snelladen

Xiaomi heeft de eerste smartphone van een nieuwe smartphone-lijn aangekondigd: de Xiaomi Civi. De smartphone heeft een 120Hz-scherm, 55 Watt-snelladen en een betaalbare prijs.

Gloednieuwe Xiaomi Civi glittert erop los

De Civi is de eerste smartphone uit de nieuwe Civi-lijn van Xiaomi. Het toestel heeft een strak ontwerp met een opvallende, glinsterende achterkant. De Civi heeft een vloeiend 120Hz-amoled-scherm met hdr-ondersteuning. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 778G-processor. Dit is een krachtige chip die we steeds vaker in middenklassers zien.

De Civi is naast de processor op wel meer gebieden een typsiche middenklasser. Zo lijken de camera’s op papier niet heel spannend – het toestel beschikt over een 64 megapixel-hoofdlens, een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrolens. Veel betaalbare smartphones beschikken over een soortgelijk camerasysteem.

De 4500 mAh-accu van de smartphone gaat volgens Xiaomi makkelijk een dag mee. Blijkt dat tóch iets te veel gevraagd? Dankzij 55 Watt-snelladen laadt de accu in zo’n 30 minuten van 0 tot 100 procent op. ‘S nachts opladen is met dit toestel dus verleden tijd.

Europese release is waarschijnlijk

De Xiaomi Civi is momenteel puur aangekondigd voor de Chinese markt voor een prijs van omgerekend zo’n 385 euro. De fabrikant heeft nog niets over een Europese release gezegd. Toch is de kans dat we het toestel ook in Nederland gaan zien vrij groot.

Waarom we dat zo stellig zeggen? De Xiaomi Mi CC9 Pro – de voorganger van de Civi – is ook gewoon in Nederland te koop. In ons kikkerlandje heet het toestel echter de Xiaomi Mi Note 10. Smartphone-fabrikanten kiezen er namelijk wel vaker voor om hetzelfde toestel onder verschillende namen uit te brengen.

