Zien: Xiaomi toont concept voor smartphone met échte cameralens

Xiaomi heeft een smartphone ontwikkeld waar je een echte cameralens op kunt schroeven. Voorlopig gaat het nog om een proef, maar het ziet er wat ons betreft wel veelbelovend uit.

Xiaomi toont 12S Ultra met echte cameralens

De Xiaomi 12S Ultra heeft de beste camera’s die de Chinese fabrikant momenteel kan bieden. Toch kan het nog veel gekker. Xiaomi ontwikkelde namelijk een variant van deze smartphone waar je een echte cameralens van Leica op kunt schroeven. Daarmee zou de kwaliteit van je foto’s weer een flinke sprong vooruit maken.

Dit prototype heeft een tweede 1 inch-sensor in het midden van het camera-eiland. Dit eiland fungeert tegelijk als de ‘mount’ waaraan je de lens bevestigt. Xiaomi heeft de ring een stuk steviger gemaakt zodat hij het gewicht van zware lenzen kan dragen. Bovendien is het eiland gemaakt van sterk saffierglas, zodat het niet krast of breekt.

Zoals je in de video hierboven ziet, hangt Xiaomi een flink objectief aan het toestel. Een voordeel van zo’n echte lens is dat je het diafragma handmatig aan kunt passen. Daarmee creëer je een mooie scherpte-diepte of zorg je er juist voor dat elk deel van je foto haarscherp is. Ook kun je wisselen tussen bijvoorbeeld een groothoeklens en een telecamera.

Omdat deze lenzen een stuk groter zijn dan normale smartphonelenzen, laten ze bovendien veel meer licht binnen. Je kunt dus makkelijker fotograferen in het donker. Een nadeel is natuurlijk wel dat je het objectief los bij je moet dragen. Hij past niet in je broekzak.

Xiaomi is overigens niet het eerste bedrijf dat werkt aan een smartphone waar je een echte cameralens aan vast kunt maken. Jaren geleden kwam Sony met een iets primitievere variant van hetzelfde concept. Dat werd geen groot succes.

Voorlopig toekomstmuziek

Of en wanneer Xiaomi dit innovatieve toestel echt op de markt brengt is onduidelijk. Voorlopig blijft de 12S Ultra het paradepaardje van de fabrikant.

Die smartphone is helaas niet in Nederland te koop, maar dat geldt straks waarschijnlijk wel voor de Xiaomi 13 Pro. Dat toestel krijgt volgens geruchten dezelfde 1 inch-camerasensor als de 12S Ultra. Verder draait hij op de razendsnelle, nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-chip. Het oled-scherm zou 6,67 inch groot zijn.

