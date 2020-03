Xiaomi toont in een filmpje een smartphone die draadloos oplaadt met een vermogen van 40 Watt. In de praktijk betekent dit dat een toestel met 4000 mAh-accu in 40 minuten volledig is opgeladen. Check de video hier.

Xiaomi toont draadloos opladen met 40 Watt

De Chinese fabrikant heeft een filmpje online gezet van een draadloze snellaadtechniek van 40 Watt. Een onbekend toestel met een accu van 4000 mAh wordt daarin opgeladen. Tien minuten aan de lader zorgt ervoor dat de accu voor 29 procent vol zit en 50 procent opladen duurt 18 minuten.

De accu volledig naar 100 procent laden, duurt met deze snelheid slechts veertig minuten. Dat is alsnog veel sneller dan veel andere toestellen die je oplaadt via een kabel.

In maart 2019 toonde Xiaomi nog een techniek om toestellen op te laden met een vermogen van 100 Watt. Tot op heden is dat nog niet te gebruiken, vanwege verschillende problemen die nog moeten worden opgelost. Dit was overigens niet draadloos, maar met een speciale oplader en usb-kabel. Fabrikant Realme levert bij hun onlangs gepresenteerde X50 Pro 5G een bedrade oplader mee met een vermogen van 65 Watt.

Draadloos opladen is de toekomst

Draadloos opladen is voor nu veelal voorbehouden aan toestellen in het duurdere segment. De techniek wordt echter in steeds meer smartphones, maar ook andere apparaten gebruikt. Zo is er in toekomstige toestellen geen fysieke poort meer nodig om een smartphone van stroom te voorzien. Een voorbeeld daarvan is de Vivo Apex 2020, een conceptsmartphone die een mooi kijkje in de toekomst biedt.

Voor nu is draadloos opladen mogelijk met bijvoorbeeld de Huawei Mate 30 Pro of Samsung Galaxy S20. Xiaomi’s eigen Mi 9 5G kan al draadloos opladen met 30 Watt. Wanneer we de nog snellere techniek gaan zien en in welke smartphones precies, heeft de fabrikant nog niet laten weten.

