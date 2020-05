Xiaomi heeft uitnodigingen gestuurd voor een Europees event op 12 mei. In een uitgestuurde tweet spreekt de fabrikant ook over de ‘tweede generatie Poco’. Volgens geruchten gaat het om de Poco M2 Pro, een variant van de onlangs gepresenteerde Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi-evenement op 12 mei

Xiaomi heeft virtuele uitnodigingen uitgestuurd voor een event op 12 mei van de Chinese fabrikant. Het event wordt gehost vanuit de Spaanse stad Madrid en begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Via het officiële Twitter-account van de fabrikant is ook een kort filmpje de wereld ingestuurd. Daarin wordt gesproken over een ‘tweede generatie Poco’, de opvolger van de populaire Xiaomi Pocophone F1.

Begin dit jaar werd de Poco X2 al gepresenteerd voor de Indiase markt. Dit nieuwe toestel komt ook naar de Europese markt, gezien het event in Spanje. Volgens geruchten gaat het om de Poco M2 Pro, wat weer een variant is op de onlangs gepresenteerde Xiaomi Redmi Note 9 Pro. XDA-Developers weet namelijk te melden dat de codenaam van het aankomende toestel ‘Gram’ is, dezelfde als het Redmi-toestel.

De Note 9 Pro is voorzien van de Snapdragon 720G, 6GB werkgeheugen en minimaal 64GB opslag. Het scherm is 6,67 inch groot, de accu heeft een capaciteit van 5020 mAh en op de achterkant zijn vier camera’s aanwezig. Het toestel draait op Android 10, met daaroverheen de MIUI 11-schil van Xiaomi zelf. Het instapmodel heeft een adviesprijs van 269 euro en is inmiddels te bestellen bij verschillende Nederlandse (web)winkels.

Andere Pocophones op komst?

Naast de al gepresenteerde Xiaomi Pocophone F1 en Poco X2 zou de Chinese fabrikant ook nog werken aan andere toestellen met de Poco-merknaam. Zo legde Xiaomi de naam ‘Poco F2’ eerder vast als handelsmerk en ook een vermeende Pocophone F2 Lite is ook online verschenen. Al met al is het dus nog afwachten wat het bedrijf op 12 mei precies te vertellen heeft.

