Xiaomi-event op 15 september: Mi 11T komt eraan

De Chinese smartphonemaker Xiaomi organiseert op 15 september een evenement. Daar kondigt het bedrijf waarschijnlijk meerdere nieuwe toestellen aan.

Xiaomi-evenement op 15 september

Xiaomi kondigt het event aan op Twitter middels een cryptische afbeelding (zie bovenaan dit artikel), met daarbij de tekst ”We promise this will be an exciting moment for all of you!”. Verdere details ontbreken, waardoor we niet weten hoe laat de presentatie van start gaat en of deze via een livestream te volgen is. We werken dit artikel bij zodra hier meer over bekend is.

Op 15 september komt de Chinese fabrikant zeer waarschijnlijk met nieuwe smartphones. De verwachting is dat dan de Mi 11T-reeks wordt aangekondigd, die moet bestaan uit de opvolgers van de Mi 11-telefoons. De exacte plannen van Xiaomi zijn echter onduidelijk. We weten dus nog niet hoeveel smartphones het bedrijf wil uitbrengen en of deze ook in de Benelux verschijnen.

Xiaomi Mi 11T lekte eerder uit

Van de Xiaomi Mi 11T doken onlangs de eerste specificaties op. Zo zou de nieuwe Android-telefoon beschikken over een vloeiend scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zou een MediaTek Dimensity 1200-processor zitten. Deze chip levert goede prestaties en kennen we van de OnePlus Nord 2. Dit toestel werd vorige maand in Nederland uitgebracht.

Daarnaast zou de Xiaomi Mi 11T voorzien zijn van een 64 megapixel-hoofdcamera voor scherpe foto’s, 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere beelden en een ‘telemacro’-camera. Laatstgenoemde gebruik je waarschijnlijk om goed in te kunnen zoomen, om zo plaatjes van heel dichtbij te maken. Verder is er nog weinig over de Mi 11T bekend.

