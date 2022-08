‘Xiaomi gaat Samsung achterna: geen oplader meer in de doos’

Steeds meer fabrikanten halen de oplader weg uit de smartphoneverpakking. Na grote spelers als Samsung en Apple lijkt nu ook Xiaomi telefoons volledig te gaan verkopen zonder oplader in de doos.

Xiaomi verkoopt Redmi Note 11 SE zonder oplader

Een aantal smartphonefabrikanten leveren bij hun toptoestellen geen oplader in de verpakking. Dit met het doel om vervuiling tegen te gaan, meer toestellen samen te verschepen en minder kosten te maken. Toch blijft het grootste deel van fabrikanten de oplader er wel bijleveren, waaronder tot nu toe Xiaomi.

Het lijkt er echter op dat daar een einde aan komt. Op de Indiase productpagina van Xiaomi’s Redmi Note 11SE (een omgedoopte Note 10S) is namelijk geen oplader te zien. Deze staat normaal vermeld in het lijstje ‘verpakkingsinhoud’ tussen de toestelspecificaties, maar ontbreekt hier dus. Opvallend is dat het hier om een budgetsmartphone gaat. Bij deze telefoons zit over het algemeen wél een lader in het doosje.

Er is een mogelijkheid dat de verpakkingsinhoud niet klopt of dat dit enkel een tijdelijke aanduiding is, maar op alle andere productpagina’s wordt de adapter wel duidelijk aangegeven.

Mocht de Xiaomi-telefoon daadwerkelijk zonder oplader geleverd worden, dan moet de gebruiker zelf een nieuwe oplader aanschaffen of een oude gebruiken die nog in de la ligt. Dat tweede is beter voor het milieu, maar niet altijd voordelig voor de klant. Wil je namelijk gebruik maken van de snellaadfunctie op de Note 11SE, dan zul je ook een adapter moeten kopen die met de vereiste 33 Watt overweg kan. En dat kan prijzig zijn.

Niet Xiaomi’s eerste toestel zonder lader

Hoewel de Note 11SE de eerste Redmi-smartphone lijkt te zijn die zonder lader geleverd wordt, heeft Xiaomi al eerder telefoons uitgebracht zonder adapter. Dit was de Mi 11-serie in China. Wel had de klant de optie om te kiezen voor een uitvoering met oplader, zonder extra kosten.

De trend van losse oplader zet dus voort en we verwachten dat er meer fabrikanten zullen volgen. Wil jij op de hoogte worden gehouden, houd dan Android Planet in de gaten en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief.

