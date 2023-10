Xiaomi neemt afscheid van MIUI en kiest voor zelfontwikkeld HyperOS

Voor hun smartphones maakt Xiaomi al ruim 13 jaar gebruik van MIUI, de zelfontwikkelde software die over Android heen ligt. Binnenkort stapt het bedrijf over op HyperOS, dat we ook gaan zien op al hun andere slimme apparatuur.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi introduceert HyperOS

De aankomende Xiaomi 14-toestellen zijn niet meer voorzien van de bekende MIUI-softwarelaag, maar draaien op het nieuwe HyperOS. De nieuwe software gaan we niet alleen zien op hun smartphones of tablets, maar ook op allerlei andere producten in het assortiment van Xiaomi. Volgens het bedrijf wordt de nieuwe software op apparaten in meer dan 200 productcategorieën gebruikt.



MIUI moet uiteindelijk helemaal verdwijnen op apparaten, al gaat dat natuurlijk geleidelijk. Er wordt al sinds 2017 gewerkt aan het nieuwe systeem dat gebaseerd is op een combinatie van het bekende Android en het zelfontwikkelde Vela-systeem.

Wat we precies kunnen verwachten aan nieuwe functies of hoe het eruit ziet is nog onbekend, maar dat zal de komende tijd vast worden bekendgemaakt. Later dit jaar wordt de Xiaomi 14-serie namelijk al gepresenteerd voor thuisland China. Vanaf 2024 wordt HyperOS wereldwijd uitgerold en gaat het MIUI vervangen wat dan om en nabij 13 jaar op de markt is.

Xiaomi is niet de enige met eigen systeem

Xiaomi is zeker niet de enige partij die kiest voor een zelfontwikkeld systeem. Het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk Huawei, met hun HarmonyOS. Dat is inmiddels al jaren op de markt en is te vinden op onder andere smartwatches, smartphones, tablets en smart home-apparatuur. Ook fabrikant Vivo is bezig met de ontwikkeling van een geheel eigen systeem.

Zulke systemen bieden natuurlijk voor- en nadelen. Zo zorgt her ervoor dat apparaten nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Bedrijven moeten echter wel zorgen dat ze genoeg ontwikkelaars in huis hebben om voor al die apparaten updates uit te brengen.

Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Een goede keuze van fabrikanten als Xiaomi of sta je er niet helemaal achter? Laat dat uiteraard even weten in de comments!

Meer Android-nieuws