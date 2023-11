‘Deze toestellen van Xiaomi krijgen eerst de update naar HyperOS’

Een gelekt schema laat zien welke Xiaomi-smartphones als eerste de update krijgen naar het gloednieuwe HyperOS. De update rolt uit vanaf het eerste kwartaal van 2024.

Xiaomi HyperOS: nieuwe schil vervangt MIUI

Onlangs zijn de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro onthuld voor de Chinese markt. Dit zijn de eerste toestellen die over de nieuwe HyperOS-schil beschikken, die over Android 14 heen ligt. De skin is door Xiaomi zelf ontwikkeld en wordt gebruikt op smartphones, tablets, smartwatches en andere smart home-apparatuur van het bedrijf.

Het vervangt daarmee de MIUI-schil, die inmiddels zo’n dertien jaar gebruikt is. Xiaomi belooft ook dat oudere toestellen uitgerust worden met de software en daar zijn nu plannen over bekendgemaakt. Logischerwijs gaat het eerst om de nieuwste telefoons van de fabrikant, waaronder de Xiaomi 13 Ultra.

Tevens gaan we er vanuit dat de lijst niet helemaal compleet is; zo ontbreekt de Xiaomi 11T Pro. Volgens de bron wordt de software voor onderstaande toestellen uitgerold in het eerste kwartaal van 2024.

Deze toestellen krijgen de HyperOS-update:

Toestellen van Poco en Redmi

Waarschijnlijk komt HyperOS later ook naar oudere toestellen, maar daarover zijn de precieze plannen nog niet bekend. Daarnaast gaan we er vanuit dat verschillende smartphones van Poco en Redmi de nieuwe software krijgen.

HyperOS draait ook op slimme televisies van het merk en auto’s, waarbij al die apparaten met elkaar verbonden zijn, taken kunnen geven en met elkaar kunnen communiceren. Xiaomi heeft bij de ontwikkeling privacy en veiligheid hoog in het vaandel gezet. Uiteraard kun je op Android Planet een uitgebreide review verwachten van het nieuwe besturingssysteem als we de Xiaomi 14 (of ander apparaat met HyperOS) onder handen nemen.

HyperOS is gebaseerd op Android 14, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De update geeft je meer opties om het uiterlijk van Android te personaliseren en bevat allerlei handige verbeteringen. Meer weten? Neem dan een kijkje in de Android 14 review.

