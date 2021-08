Xiaomi neemt koppositie op smartphonemarkt over van Samsung

Xiaomi heeft de koppositie op de smartphonemarkt overgenomen van Samsung. In juni verkocht de fabrikant wereldwijd voor het eerst meer telefoons dan elk ander merk.

Xiaomi nu groter dan Samsung

Xiaomi mag zich momenteel de grootste smartphonefabrikant ter wereld noemen. Uit onderzoek van Counterpoint blijkt dat het bedrijf in juni 2021 meer telefoons verkocht dan de gedoodverfde marktleider Samsung. Het aantal verkochte toestellen steeg in die maand met maar liefst 26 procent ten opzichte van mei. Sinds het ontstaan van Xiaomi in 2011 zijn er al 800 miljoen smartphones van het merk over de toonbank gegaan.

Xiaomi heeft nu een marktaandeel van 17,1 procent. Samsung volgt met 15,7 en Apple met 14,3 procent. Of Xiaomi lang op de troon zal zitten, valt overigens te bezien. Samsung moest de productiecapaciteit in juni flink terugschroeven vanwege een grote corona-uitbraak in Vietnam. Daardoor kon het bedrijf niet aan de vraag voldoen. Er was vooral een tekort aan betaalbare telefoons, zoals de Galaxy A22. Als Samsung straks weer op volle kracht draait, valt Xiaomi wellicht terug naar de tweede plek.

Toch lijkt de opmars van Xiaomi niet te stuiten. De fabrikant profiteert de laatste jaren van de problemen bij Huawei. Dat bedrijf kan geen volledige versie van Android meer aanbieden op zijn toestellen vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Daardoor is de verkoop van Huawei-smartphones in de Verenigde Staten en Europa gekelderd.

Dit zijn de populairste smartphones van Xiaomi

Ook op Android Planet komen er regelmatig smartphones van Xiaomi voorbij in allerlei prijsklassen. Zo kun je in onze review van de Xiaomi Redmi Note 10 5G lezen wat we van dit budgetmodel met 5G vinden. Aan het andere uiterste van de markt vinden we de Xiaomi Mi 11 Ultra, een peperduur toestel met de laatste snufjes en geweldige camera’s.

