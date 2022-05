Xiaomi gaat samenwerking aan met cameramerk Leica: eerste smartphone in juli

Xiaomi werkt aan een nieuwe smartphone in samenwerking met cameramerk Leica. De fabrikant kondigt het toestel ergens in juli aan.

Xiaomi en Leica slaan handen ineen voor nieuwe smartphone

Het Chinese Xiaomi werkt samen met cameramerk Leica aan een gloednieuwe high-end smartphone. Dat laat de fabrikant weten middels een persbericht. Volgens Xiaomi gaat het om een ‘strategische langetermijnsamenwerking’, wat betekent dat we naast een nieuw toestel in juli nog veel meer Xiaomi-smartphones met Leica-camera’s gaan zien in de toekomst.

Xiaomi is hiermee de vierde smartphonefabrikant waarmee Leica een samenwerking aangaat. Voorheen zagen we al toestellen van Huawei, Sharp en Panasonic met Leica-camera’s. Deze camera’s kregen allemaal lovende kritieken, dus de kans is groot dat ook het nieuwe Xiaomi-toestel uitstekende cameraprestaties biedt.

De meeste smartphonegebruikers geven aan dat ze het maken van mooie foto’s en video’s enorm belangrijk vinden. Veel mensen kiezen een nieuw toestel dan ook op basis van de camera’s. De samenwerking met Leica zou dus nog wel eens heel goed kunnen uitpakken voor Xiaomi.

Is de mysterieuze smartphone de Xiaomi 12 Ultra?

Hoewel we er vanuit kunnen gaan dat de nieuwe high-end telefoon van Xiaomi de focus legt op camerakwaliteit, weten we verder nog niet om welk toestel het gaat. Wellicht is het de Xiaomi 12 Ultra, waarover we nu al een aantal maanden geruchten horen. Volgens deze geruchten krijgt het toestel een 6,73 inch-amoled-scherm met een 2K-resolutie en een variabele 120Hz-ververssnelheid en een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip.

Ook over de camera’s van de Xiaomi 12 Ultra is al het een en ander bekend. De hoofdlens bevat naar verluidt een Sony IMX766-sensor van 50 megapixel. Ook is er een losse 16 megapixel-dieptesensor aan boord voor portretfotografie. Zoomen doe je met de 48 megapixel-telelens. Gelekte renders van de smartphone tonen een enorme cameramodule, dus dat belooft veel goeds.

Volgens eerdere geruchten zou de Xiaomi 12 Ultra al in mei lanceren, maar de kans is heel klein dat dit nog gebeurt. Wellicht komt het toestel nu dus in juli.

