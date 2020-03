Xiaomi heeft een primeur te pakken. De zojuist aangekondigde Xiaomi Mi 10 Lite is namelijk de goedkoopste 5G-smartphone tot nog toe. Ook de overige specificaties laten een fraaie prijs-kwaliteitsverhouding zien.



Xiaomi Mi Lite 10 komt naar Nederland

Gisteren werd al duidelijk dat de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro naar Nederland komen, en nu weten we dat ook de goedkopere Mi 10 Lite in ons kikkerlandje uitkomt. Het instapmodel is met zijn adviesprijs van 349 euro een stuk betaalbaarder dan de Xiaomi Mi 10, die 799 euro kost.

De Xiaomi Mi 10 valt vooral op dankzij zijn 5G-ondersteuning. Later dit jaar rolt de opvolger van 4G waarschijnlijk landelijk uit. De Mi 10 Lite is een van de goedkoopste, zo niet de goedkoopste 5G-smartphones tot nog toe.

Ook de overige specificaties zijn keurig. De Mi 10 Lite heeft een 6,57 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie met krachtige Snapdragon 765-processor. Deze chip is snel genoeg voor alledaagse taken en kan zonder moeite zware (grafische) apps aan, zoals games. De forse 4160 mAh-accu zorgt voor de benodigde power.

Tijdens de presentatie liet Xiaomi niet alle details over de Mi 10 Lite los, maar wel staat vast dat hij een viervoudig camerasysteem krijgt met een 48 megapixel-hoofdcamera. De notch in het midden van het scherm huist een 16 megapixel-selfiecamera.

De Xiaomi Mi 10 Lite verschijnt in drie kleuren: grijs, groen en wit. De instapversie is uitgerust met 64GB opslag, maar het duurdere model heeft dubbel zoveel capaciteit. Een precieze releasedatum liet Xiaomi in het midden, maar de Mi 10 Lite wordt ergens in mei uitgebracht. Het is niet duidelijk hoeveel de 128GB-uitvoering gaat kosten.

Over de Xiaomi Mi 10 (Pro)

Ben je op zoek naar net wat meer power? Neem dan eens een kijkje bij de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro. Deze krachtpatsers zijn vanaf 15 april in Nederland verkrijgbaar en kosten respectievelijk 799 en 999 euro. De telefoons zullen bij Coolbue en MediaMarkt in de schappen liggen en volgen de Xiaomi Mi 9 op. Deze verscheen vorig jaar.

