Xiaomi heeft in China de Mi 10 en Xiaomi Mi 10 Pro officieel gepresenteerd. De toestellen zijn voorzien van high-end hardware en delen veel specificaties. Op een later moment worden de toestellen ook gepresenteerd voor de Europese markt.

Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro

De Chinese fabrikant had eerder al aangegeven dat vandaag de Chinese lancering was van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro. De toestellen lijken niet alleen qua design op elkaar, maar ook intern zijn er veel gelijkenissen te vinden. Beide smartphones zijn opgetrokken uit metaal en glas.

Het verschil is het duidelijkst te zien aan de achterkant, want de Pro-versie heeft nog een laserfocus-module, die bij de normale Xiaomi Mi 10 ontbreekt. De Xiaomi Mi 10 is verkrijgbaar in het zwart, blauw en goud, terwijl de Pro-versie in het blauw en wit op de markt komt.

Display van 6,67 inch met 90Hz ververssnelheid

Beide toestellen hebben een amoled-scherm met afgeronde zijkanten. De diagonaal is 6,67 inch en de ververssnelheid is 90Hz. Dat betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt ververst, waardoor het gebruik ervan erg vloeiend is.

De frontcamera is verwerkt in het scherm en te vinden in een gaatje in de linker bovenhoek. Er is gekozen voor een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en de maximale helderheid bedraagt 1200 nits. Daardoor zijn de schermen ook in volle zon goed af te lezen.

Snapdragon 865-chip en veel en snel werkgeheugen

De Xiaomi Mi 10 en de Mi 10 Pro zijn allebei voorzien van de Snapdragon 865-chipset. Dat is de nieuwste processor van de Amerikaanse fabrikant Qualcomm en het topmodel van 2020. Ook is er gekozen voor LPDDR5 werkgeheugen, wat ook te vinden is in de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie.

Dat zorgt ervoor dat taken nog sneller uitgevoerd worden en voor wat extra besparing van de accu. Er is maximaal 12GB RAM aanwezig in de Mi 10 en Mi 10 Pro. Het opslaggeheugen bij de Xiaomi Mi 10 is maximaal 256GB, terwijl de Pro-versie met maximaal 512GB opslag komt.

Vier camera’s en foto’s van 108 megapixel

De primaire camera van beide Mi 10’s schiet foto’s van maximaal 108 megapixel vol detail. Zo’n camera zagen we eerder bij de Xiaomi Mi Note 10, die we ook aan de tand hebben gevoeld in onze uitgebreide review.

Bij de rest van de camera’s zijn er wel verschillen op te merken tussen de toestellen. De Xiaomi Mi 10 bevat een 13 megapixel-wijdhoekcamera en twee camera’s van elk twee megapixel. Met de ene camera maak je macrofoto’s van objecten dichtbij, terwijl de andere diepte-informatie opslaat voor portetfoto’s.

Wil je nog betere foto’s maken, dan is de Mi 10 Pro de betere keuze. De wijdhoekcamera heeft een resolutie van 20 megapixel en ook is er een aparte telefotolens aanwezig. Daarmee kun je tot tien keer hybride zoomen of tot 50 maal digitaal. Tot slot is er nog een 12 megapixel-camera aan boord, die gebruikt wordt voor het maken van portetfoto’s. De Pro-variant bevat ook nog een laserfocus-module, dit om beter te focussen op het onderwerp van de foto.

Grote accu’s en snel (draadloos) opladen

Xiaomi levert de Mi 10 met een batterij van 4780 mAh die bedraad is op te laden met maximaal 30 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk en dat kan met hetzelfde Wattage. De Mi 10 Pro heeft een iets kleinere accu van 4500 mAh. Wel is dat toestel met een kabel op te laden met maximaal 50 Watt. Tot slot kunnen beide smartphones worden gebruikt om andere apparatuur draadloos op te laden.

Overige specificaties Xiaomi Mi 10 en Xiaomi Mi 10 Pro

Een koptelefoonaansluiting is bij beide toestellen nog steeds aanwezig. Ook bevatten de toestellen een optische vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm. Apparatuur bedien je via de infraroodsensor en ook 5G is aanwezig.

Beide toestellen worden geleverd met Android 10 en de MIUI 11-schil. Tot slot is er ook een vapor chamber aanwezig in beide smartphones. Samen met kunstmatige intelligentie moet dat zorgen voor betere temperaturen van de toestellen.

Beschikbaarheid Xiaomi Mi 10 (Pro)

De Europese aankondiging van de Xiaomi Mi 10 en 10 Pro stond gepland op 23 februari. Xiaomi heeft inmiddels in een statement laten weten dat die aankondiging is uitgesteld tot een later moment. Dat is het gevolg van het annuleren van het Mobile World Congress.

