Heb je een Xiaomi Mi 10 Pro en wacht je op Android 11? Goed nieuws, want de update is nu beschikbaar! Wij laten zien hoe je hem installeert.

Xiaomi rolt Android 11 uit voor de Mi 10 Pro

Xiaomi bracht eerder al een bètaversie van Android 11 uit voor de Mi 10 Pro, maar nu komt het bedrijf met de officiële versie. Het gaan om een ota-update, oftewel over the air. Dat betekent dat je de nieuwe software direct op je smartphone kunt downloaden en installeren. Zo ga je te werk:

Open de Instellingen op je toestel; Scroll naar ‘Systeem’; Tik op ‘Systeemupdates’.

Als het goed is zie je de update nu staan. Het updatebestand is maar liefst 2.8GB groot, dus het is verstandig om het via wifi te downloaden. De installatie kan eventjes duren, maar daarna profiteer je wel van alle voordelen die Android 11 met zich meebrengt.

Het is altijd goed om een back-up te maken van je Android voor je een grote update installeert. In principe blijven alle data op je toestel behouden, maar er kan natuurlijk een keer iets misgaan.

Tegelijk met Android 11 installeer je ook direct de beveiligingsupdate van oktober 2020, zodat je beter beschermd bent tegen kwetsbaarheden. Daarnaast voert Xiaomi een aantal kleine verbeteringen door voor de camera’s.

Aan de slag met Android 11

Android 11 brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen naar je Xiaomi Mi 10 Pro. Zo is deze versie van het besturingssysteem beter geschikt voor 5G. Verder heeft Google Android 11 privacyvriendelijker gemaakt. Je kunt apps nu bijvoorbeeld éénmalig toegang geven tot je locatie of camera, waarna deze permissie automatisch wordt ingetrokken.

Een leuke nieuwe feature zijn de chatbubbels. Bij chat-apps die deze functie ondersteunen, kun je gesprekken nu als een bubbel op je scherm laten zweven. Ook als je andere apps gebruikt. Die functie kenden al van Facebook Messenger. Je hoeft de chat-apps dus niet steeds opnieuw te openen als je een berichtje wil typen.

