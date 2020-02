Xiaomi presenteert morgen, 13 februari, de Mi 10 als nieuwste topsmartphone. Het toestel gaat concurreren met de Samsung Galaxy S20 en Huawei P40, maar krijgt een lager prijskaartje. Veel specificaties van de Xiaomi Mi 10 zijn vooraf al bekendgemaakt. We zetten de vijf belangrijkste kenmerken op een rijtje.

Xiaomi Mi 10 in aantocht

De Xiaomi Mi 10 ziet op 13 februari het levenslicht via een online-presentatie, bedoeld voor China. Het fysieke evenement waar de Chinese pers de smartphone kan uitproberen, is geschrapt vanwege het coronavirus.

Op 23 februari onthult Xiaomi de Mi 10 voor Europa. De fabrikant houdt een persconferentie op technologiebeurs MWC in Barcelona. Op dit evenement horen we naar verwachting wanneer en voor welke prijs de Mi 10 in Nederland verschijnt. Ben je benieuwd wat de smartphone te bieden heeft? De belangrijkste specificaties van de Xiaomi Mi 10 zijn al bekendgemaakt. Je vindt ze hieronder.

1. Scherm

Veel smartphonemerken proberen de details van hun aankomende toestellen geheim te houden. Xiaomi doet het tegenovergestelde en geeft juist details vrij vóór de presentatie van de Mi 10. Op social media maakt de fabrikant bekend dat de Mi 10 een oled-scherm heeft met een ververssnelheid van 90Hz.

Vorig jaar hadden vrijwel alle dure toestellen een 60Hz-scherm, met de OnePlus 7 Pro (90Hz) als één van de uitzonderingen. Een hogere ververssnelheid vraagt meer stroom maar laat het scherm vloeiender overkomen, waardoor de smartphone sneller aanvoelt. Dit jaar stappen veel premium toestellen zoals de Mi 10 over op 90Hz, terwijl de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie een nog vloeiender 120Hz-scherm heeft.

Uit de informatie van Xiaomi blijkt ook dat het scherm van de Mi 10 geschikt is voor hdr10+-media en een maximale helderheid heeft van 1120 nits. Dat is hoger dan gebruikelijk, waardoor je het scherm beter af kunt lezen in fel (zon)licht.

2. Razendsnel opladen

Dure smartphones laden steeds sneller op en Xiaomi gaat mee in die trend. Op sociale media bevestigt de fabrikant dat de Mi 10 via de usb-c-stekker met 50 Watt kan opladen. Dat is erg vlug, waardoor de accu in een mum van tijd weer vol is. De Mi 10 is één van de eerste toestellen die met een vermogen van 50 Watt oplaadt. Zo komt de splinternieuwe Galaxy S20 Plus niet verder dan 25 Watt, tikt de OnePlus 7T Pro 30 Watt aan en laadt de Huawei P30 Pro met 40 Watt.

Naast bekabeld opladen kan de Xiaomi Mi 10 ook draadloos opladen. Dit gaat met 30W, wat eveneens sneller is dan de meeste concurrenten. Die laden gemiddeld met 15 Watt tot 20 Watt. Net als de Huawei Mate 30 Pro en moderne Samsung-smartphones kan de Mi 10 zijn stroom ook draadloos afgeven (10 Watt) aan andere Qi-geschikte gadgets. Leg je een elektrische tandenborstel, draadloze oordopjes of smartwatch op de achterkant van de telefoon, dan laadt de gadget op. Een handige functie, al kun je de Mi 10 tijdens het opladen dus niet gebruiken.

3. Vier camera’s achterop

In november presenteerde Xiaomi de Mi Note 10, ‘s werelds eerste smartphone met een 108 megapixel camera. De fabrikant heeft aangegeven dat de Mi 10 ook zo’n 108 megapixel-camera aan boord heeft. Hiermee maak je foto’s met bijzonder veel detail en kun je als het ware meerdere plaatjes uit één foto halen. In onze Xiaomi Mi Note 10 review leggen we uit hoe goed dit idee werkt.

De Mi 10 beschikt totaal over vier camera’s, zo blijkt uit marketingbeelden die Xiaomi al heeft vrijgegeven. De functies van de andere drie cameralenzen zijn nog niet duidelijk. Wij verwachten een groothoeklens (voor wijde beelden), een zoomlens en een portret- of macrocamera.

Natuurlijk heeft de Mi 10 ook een selfiecamera. Die zit in verstopt in een klein gaatje, linksboven in het scherm van de smartphone. Zo’n cameragaatje is een populaire ontwerpkeuze om een voorkantvullend scherm mogelijk te maken. De nieuwe Samsung Galaxy S20 heeft zijn cameragat echter in het midden van het scherm, net als de Galaxy Note 10.

4. De krachtigste hardware

Xiaomi maakte in december al bekend dat de Mi 10 één van de eerste smartphones wordt met een Snapdragon 865-processor. Deze splinternieuwe processor debuteert in de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S20 en verschijnt dit voorjaar ook in de OnePlus 8 Pro en high-end toestellen van veel andere merken. De Snapdragon 865 is een hele krachtige chipset met 5G-ondersteuning.

De Mi 10 gebruikt de nieuwste, beste vorm van opslag (UFS 3.0) en is één van de eerste smartphones met LPDDR5-werkgeheugen. Het snellere type werkgeheugen draagt bij aan de prestaties van het toestel, onder andere tijdens het gamen.

5. Ook een Mi 10 Pro

Naast de reguliere Mi 10 verschijnt er ook een Mi 10 Pro, zo liet Xiaomi al eerder weten. Dit toestel heeft een grotere accu, meer werk- en opslaggeheugen en betere camera’s. De overige specificaties zouden identiek zijn aan de Mi 10. Vanwege zijn krachtigere hardware wordt de Mi 10 Pro duurder, al is het prijsverschil met de Mi 10 nog niet duidelijk.

Kijk jij uit naar de Xiaomi Mi 10-serie? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

