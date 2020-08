Er zijn meer details verschenen van de vermoedelijke Xiaomi Mi 10 Ultra. Volgens geruchten krijgt het toestel 120 keer zoom, een 120 Watt-snellaadfunctie en een variant met een doorzichtige behuizing. Wat we nog meer verwachten, lees je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Mi 10 Ultra geruchten

Er is hele rits geruchten verschenen over de vermoedelijke Xiaomi Mi 10 Ultra. Dit toestel van de Chinese fabrikant krijgt naast high-end hardware, ook enkele interessante snufjes aan boord. Wanneer we het toestel exact gaan zien is onbekend. In dit artikel hebben we vijf dingen die we al denken te weten voor jou op een rijtje gezet.

1. 120x zoomen met Xiaomi Mi 10 Ultra

Er zijn vermoedelijke marketingafbeeldingen van het nieuwe Xiaomi-toestel verschenen, waarop ook de achterkant te zien is. Daar zien we een grote camera set-up van vier camera’s. Op de afbeeldingen is bij de bovenste camera ook ‘120X’ te lezen, wat duidt op 120x zoom.

Daarbij gaat het om digitale zoom, waardoor de kwaliteit van de gemaakte foto snel minder wordt. Hoeveel optische zoom de Mi 10 Ultra krijgt, is nog onbekend. Met dat type zoom gaat er namelijk geen kwaliteit verloren. Met deze smartphone en 120x zoom legt Xiaomi de lat weer net wat hoger. De Galaxy S20 Ultra van Samsung heeft 100x zoom aan boord. Dat is echter een gimmick en Samsung schaalde dat dan ook terug naar 50x op de onlangs aangekondigde Galaxy Note 20 Ultra.

2. Ceramische en transparante variant

Naast marketingafbeeldingen is ook een foto verschenen van de vermoedelijke verpakking van het toestel. Aan de hand van deze plaatjes wordt er gesproken over drie varianten die verschillen qua uiterlijk. Zo zou Xiaomi plannen hebben om een ceramische variant uit te brengen. Dit materiaal is een stuk krasvaster dan metaal, plastic of gehard glas.

Ook zien we een doorzichtige variant, waar je de hardware van de telefoon, doorheen kunt zien. Of het echt gaat om een transparante achterkant of een sticker achter de glazen behuizing is nog onbekend. Tot slot zou de fabrikant ook een volledig zilverkleurige variant uit willen brengen.

3. Duurste variant krijgt 16GB RAM en 512GB opslag

Van de Xiaomi Mi 10 Ultra worden meerdere varianten verwacht. Het instapmodel krijgt 8GB RAM en 128GB opslag. Er komt volgens bronnen ook een versie uit met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Wil je een toestel met meer werkgeheugen? Ook dat is bij de Mi 10 Ultra geen probleem, want ook komt er een 12GB/256GB-model op de markt. De absolute topvariant krijgt maar liefst 16GB RAM, bijgestaan door 512GB interne opslag.

4. Opladen met 120 Watt en overige specificaties

Ook doen al verschillende geruchten over de snellaadmogelijkheid van de Mi 10 de ronde. Zo zou het toestel via een kabel op te laden zijn met 100 of zelfs 120 Watt. Ook draadloos opladen is van de partij en dat kan dan met maximaal 55 Watt. Deze technieken staan nog in de kinderschoenen en behoren tot de volgende generatie smartphones.

De accu krijgt vermoedelijk een capaciteit van 4500mAh en het scherm wordt 6,67 inch groot. Daarbij gaat het om een amoled-variant, waarbij de kleuren van het scherm afspatten. De resolutie is nog niet genoemd, maar wordt misschien hetzelfde als de Mi 10 Pro en dus 2340 bij 1080 pixels. Ook krijgt het aankomende toestel een vernieuwde vingerafdrukscanner achter het scherm, Hi-res audio en geavanceerde techniek om te zorgen voor goede warmte-afvoer.

5. Prijs en beschikbaarheid

Over de prijs en beschikbaarheid van het toestel weten we nog niks. De Mi 10 Pro had een adviesprijs van 999 euro, waardoor er een hogere prijs wordt verwacht voor de Mi 10 Ultra. Xiaomi heeft zelf ook nog niks gezegd over een aankomend evenement, waar we dit toestel misschien gaan zien.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent dit high-end toestel van Xiaomi? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download natuurlijk de Android Planet-app!

Lees meer over Xiaomi: