De onlangs gepresenteerde Xiaomi Mi 10 Ultra komt niet naar Nederland of andere markten buiten China. De Redmi K30 Ultra wordt eveneens niet uitgebracht in andere landen, ook niet als aangepaste Poco-smartphone.

Xiaomi Mi 10 Ultra niet naar Nederland

Xiaomi heeft aan GSMArena laten weten dat de Mi 10 Ultra niet buiten China wordt uitgebracht. Datzelfde geldt voor de Redmi-variant in de vorm van de K30 Ultra. De telefoon uitbrengen als een rebranded toestel met de Poco-merknaam zal ook niet gebeuren, aldus een woordvoerder.

De fabrikant heeft er een handje van om toestellen eerst te presenteren in thuisland China, om vervolgens een aankondiging te doen voor andere markten. Dat trucje werd onlangs nog uitgehaald nog met de goedkope Xiaomi Redmi 9, waarvan we ook een review hebben gepubliceerd. Ook het uitbrengen van nagenoeg hetzelfde toestel onder een andere naam is een bekende truc.

Onderdeel van de Mi 10-familie

De Mi 10 Ultra is het nieuwste lid van de Xiaomi Mi 10-familie, die onder andere bestaat uit de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro. Het toestel valt op door een combinatie van high-end hardware en interessante technische snufjes.

Zo bestaat de accu van 4500 mAh uit twee delen. Opladen van de smartphone gaat daardoor bedraad met met maximaal 120 Watt. Draadloos opladen is ook van de partij en dit gaat met maximaal 50 Watt. Daarmee duurt een volledige oplaadbeurt slechts 23 minuten met een kabel, terwijl dat draadloos 40 minuten duurt.

Vier camera’s op de achterkant

Qua camera’s heb je met de Xiaomi Mi 10 Ultra ook veel mogelijkheden. Op de achterkant zijn er vier aanwezig. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 48 megapixel. Optisch zoomen doe je tot vijf keer, dankzij een camera met perioscopsche lens. Daarmee kun je ook hybride zoom tot 120 keer gebruiken. Dat kennen we van de Samsung Galaxy S20 Ultra die 100 keer kan zoomen. Dat is leuk voor de specsheets, maar de kwaliteit van zulke kiekjes gaat snel achteruit.

Met de groothoeklens schiet je 20 megapixel-foto’s. Daarmee leg je de wereld, architectuur of een groep vrienden vast in een wijdere hoek. Tot slot is er nog een portetcamera aan boord van 12 megapixel. Bij foto’s van deze camera is de achtergrond wazig gemaakt, waardoor de persoon of het onderwerp er juist scherp opstaat. In het gaatje in het scherm is nog een selfiecamera te vinden van 20 megapixel.

Overige hardware Mi 10 Ultra

Het scherm komt van fabrikant TCL, onder andere bekend van Alcatel-smartphones, en heeft een verversfrequentie van 120Hz. Er is een amoled-paneel aanwezig van 6,67 inch en door die combinatie voelt alles soepel aan en ziet het er goed uit. Kleuren knallen van het scherm en de resolutie is hoog genoeg om veel details weer te geven.

Er komen verschillende varianten van op de markt qua werk- en opslaggeheugen. Er is mimaal 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen aan boord. Onder de motorkap ligt ook de Snapdragon 865-processor, de meest krachtige chip van fabrikant Qualcomm. In het scherm is ook nog de vingerafdrukscanner verwerkt en tot slot levert Xiaomi het toestel met Android 10 en de eigen MIUI-schil.

