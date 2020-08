Xiaomi Mi 10 Ultra officieel: high-end smartphone laadt supersnel op

Xiaomi heeft de Mi 10 Ultra aangekondigd, een nieuw vlaggenschip met indrukwekkende specificaties. Vooral de (draadloze) oplaadsnelheid valt op: de accu laadt in slechts 23 minuten helemaal op.

Xiaomi Mi 10 Ultra officieel: dit zijn de specs

De Xiaomi Mi 10 Ultra is het nieuwe toptoestel van de Chinese fabrikant en valt op door twee zaken: de oplaadsnelheid en veelzijdige camera’s. De smartphone heeft een grote 4500 mAh-accu en ondersteunt snelladen met 120 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 8 Pro doet dit met maximaal 30 Watt, de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met ‘slechts’ 25 Watt. Een enorm verschil dus, en dat moet je ook merken tijdens het opladen.

Volgens Xiaomi zit de accu na vijf minuten opladen alweer voor 41 procent vol. Ga je van 0 naar 100 procent, dan duurt dit slechts 23 minuten. Ook draadloos opladen gaat supersnel: de Mi 10 Ultra laadt met maximaal 50 Watt draadloos op, waardoor het maar 40 minuten duurt om de telefoon helemaal te vullen. Leg je het toestel een kwartier op de draadloze lader, dan zit ‘ie al voor bijna de helft vol.

Vier camera’s zoomen ver in

Als gezegd valt de Mi 10 Ultra ook op door zijn camera’s. Op de achterkant zit een primaire camera van 48 megapixel. Daarnaast zien we een 48 megapixel-camera met periscopische zoom, waardoor het toestel 5x optisch kan inzoomen. De hybride zoom zou tot 120x gaan, waardoor de telefoon beelden extreem dichtbij gehaald worden. Waarschijnlijk gaat de kwaliteit – net als bij de Samsung Galaxy S20 Ultra met de 100x Space Zoom-functie – dan wel fors achteruit.

Ook aanwezig is een 20 megapixel-groothoeklens voor bredere foto’s en een 12 megapixel-‘portretcamera’ om portretfoto’s te maken. Hierbij wordt de achtergrond wazig gemaakt, waardoor de voorgrond extra opvalt. Op de voorkant, in een gaatje in het scherm, zit een 20 megapixel-camera voor selfies. Dat scherm vult de hele voorkant en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz. Daardoor zien beelden er heel soepel uit.

Tot slot heeft de Xiaomi Mi 10 Ultra de Snapdragon 865-processor, één van de snelste chips die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daarnaast beschikt de smartphone over minstens 8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een vingerafdrukscanner onder het scherm. De Mi 10 Ultra draait uit de doos op Android 10 met de nieuwe MIUI-software van Xiaomi.

Mi 10 Ultra release en prijs

De Xiaomi Mi 10 Ultra verschijnt binnenkort in China, maar het is onduidelijk of de smartphone ook in Nederland wordt uitgebracht. De reguliere Mi 10 en Mi 10 Pro verschenen hier wel eerder dit jaar. De smartphones hebben een adviesprijs van respectievelijk 799 en 999 euro, maar haal je tegenwoordig voor minder in huis.

