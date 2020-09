De Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro ontlopen elkaar maar weinig. De verschillen ten opzichte van hun voorgangers zijn dan weer wel behoorlijk fors. Een telecominsider claimt op de hoogte te zijn van alle Xiaomi Mi 10T-specificaties en dit zijn de opvallendste kenmerken.

Xiaomi Mi 10T specificaties liggen op straat

De vermeende specificaties van de Xiaomi Mi 10T (Pro) zijn gedeeld door Sudhanshu, een anonieme Twitter-gebruiker die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde telefoons verspreidt. Aangezien de toestellen overmorgen officieel gepresenteerd worden, blijkt snel genoeg of Sudhanshu het ook ditmaal bij het juiste eind heeft.

1. Lcd-scherm

Volgens de insider hebben zowel de Xiaomi Mi 10T als de Pro-variant een lcd-scherm (6,67 inch met full-hd-plus-resolutie). Dat is een opvallende keuze, aangezien de reeds verkrijgbare Xiaomi Mi 10-smartphones een oled-scherm hebben, dat kwalitatief hoogstaander is dan lcd.

2. Vingerafdrukscanner op de zijkant

Verder claimt Sudhanshu dat de nieuwe Xiaomi’s geen vingerafdrukscanner onder het scherm krijgen, maar een sensor die in de aan-/uit-knop in de zijkant verwerkt is. Gezichtsontgrendeling, waarbij je in de voorste camera moet kijken, zou wél tot de mogelijkheden behoren.

3. ‘Vloeiend’ scherm

Daarnaast beschikken de opvolgers van de Xiaomi Mi 9T en Xiaomi Mi 9T Pro volgens de twitteraar over een scherm met 144Hz-ververssnelheid, waardoor de pixels van het scherm 144 keer per seconde verversen. Dit is met name fijn tijdens het scrollen door instellingen en het bekijken van animaties, want een hoge ververssnelheid zorgt voor vloeiende beelden.

4. Snelladen, maar dan minder snel

Maar, ieder voordeel heeft z’n nadeel. Zo ook bij de Xiaomi Mi 10T (Pro). Sudhanshu stelt namelijk dat de maximale oplaadsnelheid flink begrenst is ten opzichte van zijn voorganger. Daar waar de Xiaomi Mi 10-serie met maximaal 120 Watt aan vermogen opgeladen kan worden, blijven de Mi 10T en Mi 10T Pro volgens hem op 33 Watt steken.

5. Betere camera’s

Om positief te eindigen, Sudshanshu claimt dat de nieuwe Xiaomi-telefoons wél flinke stappen op cameragebied zetten. Beide toestellen krijgen dezelfde drievoudige camera achterop, waarbij slechts de primaire sensor afwijkt.

De reguliere Xiaomi Mi 10T heeft namelijk een 64 megapixel-hoofdcamera, terwijl de Pro-variant plaatjes schiet met 108 megapixel. De voorgangers bleven op 48 megapixel steken. Verder beschikken zowel de Mi 10T als de Pro-versie over een 13 megapixel-ultragroothoeklens en macrocamera (5 megapixel) voor foto’s van dichtbij.

Presentatie, adviesprijs en verkrijgbaarheid

De Xiaomi Mi 10T-telefoons worden deze woensdag (30 september) om 14:00 uur onthuld. Volgens geruchten gaat de Pro-versie zo’n 699 euro kosten. Hoe duur het instapmodel wordt, is nog niet bekend.

