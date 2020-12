De Chinese fabrikant heeft laten weten dat het op 28 december de Mi 11 presenteert. Daarmee wordt het toestel de eerste met de onlangs onthulde Snapdragon 888-chip. Het gaat om een lancering in China, waarschijnlijk volgt er begin 2021 een Europese onthulling.

Xiaomi Mi 11 ziet op 28 december het levenslicht

De aankondigingsdatum is bekendgemaakt door een van de mede-oprichters van Xiaomi via het Chinese platform Weibo. Verdere informatie over het aankomende toestel deelt Lei Jun daar echter niet niet. Wel heeft het apparaat verschillende “verrassingen te bieden” aldus Lei. Het gaat om een Chinese lancering van de smartphone. Een Europese presentatie zal vermoedelijk begin 2021 plaatsvinden, een trucje wat de fabrikant vaker uithaalt.

Zo wil de fabrikant de strijd aangaan met andere merken die begin volgend jaar al vroeg hun vlaggenschepen onthullen. Samsung presenteert namelijk haar Galaxy S21-lijn in januari en ook OnePlus zou nieuwe toestellen eerder willen presenteren dan normaal.

Xiaomi Mi 10

Wel is er bekend dat de Mi 11 wordt aangedreven door de Snapdragon 888-chipset van fabrikant Qualcomm. Die processor is eerder dit jaar gepresenteerd en belooft flinke verbeteringen op verschillende gebieden. Daarbij kun je denken aan betere prestaties qua rauwe processorkracht, grafische resultaten en accuduur.

Wat we al denken te weten over de Mi 11

Wat we al denken te weten over de aankomende Mi 11 hebben we eerder voor je op een rij gezet. Naast de Mi 11, verwachten we ook een Mi 11 Pro en misschien wel meer types. Of we die allemaal al gaan zien op 28 december is echter nog wel de vraag.

Xiaomi zet flink op de camera’s van de Xiaomi Mi 11-serie en de smartphones worden uitgebracht met het nieuwe Android 11. Over prijzen is ook nog niks bekend, maar die zullen flink zijn. De Mi 10 en Mi 10 Pro zijn hier uitgebracht voor respectievelijk 749 en 999 euro. Eerdere geruchten noemden dat de nieuwe Snapdragon-chip flink duurder zou zijn dan zijn voorganger. Of dat klopt is de vraag, maar als dat zo is, zal dat vast en zeker doorberekend worden aan de eindgebruiker.

