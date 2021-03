De prijs van de Xiaomi Mi 11 Lite, de meer betaalbare versie van de Mi 11, is gelekt. Het nieuwe 5G-toestel gaat naar verluidt ongeveer 400 euro kosten.

‘Xiaomi Mi 11 Lite prijs gelekt: dit gaat de smartphone kosten’

Door een prijsvermelding, ontdekt door DealNTech, weten we vermoedelijk welk prijskaartje aan de Xiaomi Mi 11 Lite 5G komt te hangen. De website ontdekte via een retailer de verkoopprijs van het toestel. Naar verluidt gaat de Xiaomi Mi 11 Lite 408,18 euro kosten.

Xiaomi Mi 11 Lite render

Hierbij gaat het om het ‘instapmodel’ met 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De voorganger van de Mi 11 Lite, de Mi 10 Lite, werd vorig jaar uitgebracht met een adviesprijs van 349 euro. Dit toestel had echter 6GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Het is daarbij de vraag of de gelekte verkoopprijs klopt, een bedrag als 399 euro ligt meer in de lijn der verwachting.

‘Dit zijn de Xiaomi Mi 11 Lite specificaties’

Er zijn inmiddels verschillende Xiaomi Mi 11 Lite-specificaties uitgelekt. Het toestel krijgt volgens geruchten de ‘SM7350’-chip aan boord en een camera met vijf keer optische zoom. De genoemde chip is een nog onbekende processor van fabrikant Qualcomm. Daarnaast verwachten we een 90 Hz oled-touchscreen voor soepele beelden tijdens het gamen en scrollen door webpagina’s.

Xiaomi Mi 11

Van de Mi 11-familie heeft Xiaomi tot nu toe één apparaat onthuld: de Mi 11. Hier komt dus waarschijnlijk snel verandering in, want er lekt langzaam meer en meer informatie over de andere toestellen uit. Met de name de komst van de Xiaomi Mi 11 Lite 5G is interessant aangezien dit toestel de meer betaalbare versie van de reguliere Mi 11 zal zijn.

