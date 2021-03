Er is een vermeende render van de nog niet gepresenteerde Xiaomi Mi 11 Lite verschenen. Het toestel krijgt een plat scherm en heeft een camera-eiland dat doet denken aan de Mi 11.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de Xiaomi Mi 11 Lite-render

Op 91Mobiles is een afbeelding gepubliceerd van de vermeende Xiaomi Mi 11 Lite. De productrender is verschenen via de bekende lekker Ishan Agarwal, die vaak voortijdig juiste informatie deelt over smartphones. Op de afbeelding is het toestel volledig te zien van zowel de voor- als achterkant.

De afbeelding toont het toestel in drie kleuren: paars, roze en zwart. Het scherm is plat en heeft een klein gaatje waarin de selfiecamera is geplaatst. De achterzijde heeft veel gelijkenissen met de Xiaomi Mi 11. Zo bevat het camera-eiland ook verschillende hoogtes en drie sensoren. De volumeknoppen en aan/uit-knop zijn te vinden aan de rechterkant van het toestel.

Specificaties en onthulling Xiaomi Mi 11 Lite

Begin dit jaar verschenen de eerste afbeeldingen van de 11 Lite al. Die waren echter gemaakt met Photoshop, terwijl dit een afbeelding van Xiaomi zelf lijkt te zijn. Het toestel krijgt volgens geruchten een Snapdragon 732/765-chip en komt als 4G- en 5G-versie op de markt. Daarbij zou er minimaal 6GB RAM aan boord zijn. De accu van 4150 mAh is snel op te laden met maximaal 33 Watt.

Qua scherm zou gaan om een lcd-paneel met een hoge ververssnelheid en full hd-resolutie. Door zo’n hogere verversfrequentie voelt een toestel sneller aan, zoals bij de Poco X3 NFC. Wanneer Xiaomi het toestel precies gaat presenteren is nog de vraag, maar volgens geruchten duurt dat niet al te lang. Op datzelfde evenement wordt ook de high-end Xiaomi Mi 11 Pro verwacht.

Eerst een Poco-evenement

Op 22 maart staat een evenement gepland van Poco. Dat merk staat inmiddels op eigen voeten, maar was eerder een submerk van Xiaomi. Op dat event gaan we waarschijnlijk de Poco X3 Pro zien. Op Android Planet loopt trouwens een winactie, waarbij je een nog onaangekondigd toestel van Xiaomi mag testen, reviewen en houden. Je inschrijven voor die actie kan alleen nog vandaag, dus doe snel mee!

Op de hoogte blijven van al het Xiaomi-nieuws op Android Planet? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief en download natuurlijk de gratis Android Planet-app!