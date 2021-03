Opnieuw zijn er specificaties gelekt van de Xiaomi Mi 11 Lite, ditmaal door Google. De informatie wijst op een midrange toestel met 5G-ondersteuning en een oude processor. Dit weten we al over de Mi 11 Lite.

‘Xiaomi Mi 11 Lite specificaties gelekt’

De onaangekondigde Xiaomi Mi 11 Lite dook in januari al op in een vermeende hands-on video en later verschenen nog meer Mi 11 Lite-specificaties via sociale media. Nu zijn opnieuw details gelekt en wel door Google, via zijn Play Console-pagina. Als het goed is, kloppen de details dus.

De Play Console-pagina spreekt van de Xiaomi Mi 11 Lite 5G, een smartphone met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen en een full-hd-scherm. De telefoon draait uit de doos op Android 11.

Opvallend is dat de pagina melding maakt van een Qualcomm SM7250-processor, oftewel de Snapdragon 765G. Een prima processor, maar wel een oudere. Zo zit hij onder meer in de OnePlus Nord, die in de zomer van 2020 uitkwam. De Mi 10 Lite – uit het voorjaar van 2020 – draait ook op de Snapdragon 765G. Xiaomi’s keuze voor de oudere processor is opmerkelijk, omdat de fabrikant doorgaans juist de nieuwste chips gebruikt. Het zal ons daarom niet verbazen als de Google Play Console-lijst (bewust) verkeerde informatie toont.

Meer details bekend

De afgelopen weken lekten al meer details van de Mi 11 Lite uit. Zo keurde de Amerikaanse overheidsinstantie FCC het toestel goed en gaf het openbare goedkeuringsdocument aan dat het toestel een 4250 mAh-accu heeft. Opladen kan met maximaal 33 Watt. De gekeurde Mi 11 Lite heeft 6GB werkgeheugen en komt met 64GB of 128GB opslagruimte. Volgens de Google Play Console verschijnt er dus ook een 8GB-model.

Xiaomi Mi 11 Lite release

Het is onduidelijk wanneer en voor welke prijs Xiaomi de Mi 11 Lite uitbrengt. De fabrikant lanceerde hier onlangs de Mi 11, zijn topsmartphone die los 849 euro kost. In onze uitgebreide Xiaomi Mi 11 review (en videoreview) check je hoe goed het toestel is. Volgens de geruchten werkt Xiaomi ook aan een betere Mi 11 Ultra, waarvan eveneens nog niet bekend is wanneer die verschijnt.

