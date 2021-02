Deze maand verwachten we de Xiaomi Mi 11-familie te gaan zien die sowieso bestaat uit de Mi 11 en Mi 11 Pro. Nu zijn ook verschillende nieuwe Xiaomi Mi 11 Lite-specificaties verschenen. Het toestel krijgt volgens die geruchten een nieuw type processor aan boord en een camera met vijf keer optische zoom.

Gerucht: Xiaomi Mi 11 Lite specificaties op straat

De steeds bekender wordende Chinse bron Digital Chat Station heeft via Weibo vermoedelijke specs van de Mi 11 Lite gedropt. Het toestel wordt de meest betaalbare van het aankomende trio, maar is volgens de bron wel voorzien van interessante specificaties.

Zo krijgt het toestel de ‘SM7350’-chip aan boord, aldus het bericht. Dat is een nog onbekende processor van fabrikant Qualcomm. In de wandelgangen wordt er gespeculeerd dat het gaat om de Snapdragon 755G. Daarmee zou het de opvolger zijn van de 750G-chip die onder andere te vinden is in de Xiaomi Mi 10T Lite en Samsung Galaxy A42 5G. De info over de processor is anders dan eerder over het toestel verscheen.

Daarnaast meldt Digital Chat Station dat het toestel ook wordt uitgerust met een oled-scherm. Dit type zien we steeds vaker in betaalbare toestellen, terwijl het eerst voorbehouden was aan high-end smartphones. Zo’n display biedt goede zwartwaarden en kleuren die van het scherm afspatten, terwijl een lcd-scherm in die opzichten veel mindere prestaties levert.

Tot slot is er een gaatje voor de frontcamera in het scherm aanwezig, maar resolutie daarvan is nog onbekend. Dat strookt met eerder verschenen renders van het toestel, zoals hier boven te zien zijn.

‘Periscopische zoomcamera met vijf keer optische zoom’

Terwijl de Xiaomi Mi 11 een 108 megapixel-camera aan boord heeft, krijgt de 11 Lite een sensor van 64 megapixel. Qua resolutie kunnen we dus spreken over een downgrade, maar in de wandelgangen wordt gesproken over een periscopische zoomlens. Daarmee zou je tot vijf keer optisch kunnen zoom zonder kwaliteitsverlies.

Zo’n type module is prijzig, maar Xiaomi staat bekend om de goede verhouding tussen prijs en prestaties. Mocht dat toch te hoog gegrepen zijn, dan zal de fabrikant vast kiezen voor een normale telefotomodule. Als je daarmee zoomt, ontstaat er wel wat kwaliteitsverlies, dus objecten daarmee dichterbij halen is minder aan te raden.

Meer nieuws op 8 februari

De Mi 11 is al aangekondigd voor de Chinese markt, maar een Europese release staat gepland voor 8 februari aanstaande. Daar gaan we ook meer horen over Xiaomi Mi 11 Pro en dus waarschijnlijk de Mi 11 Lite.

