Xiaomi brengt de Mi 11 en Mi 11 Pro, twee high-end smartphones met goede specificaties en een nieuwe Snapdragon 888-processor, ook naar Europa. Ook wordt tijdens het evenement op 8 februari de lancering van de Xiaomi Mi 11 Lite verwacht.

Xiaomi Mi 11 Nederland: release is op 8 februari

De Chinese fabrikant kondigde de Mi 11 vorige maand al officieel aan, maar maakt nu bekend dat de smartphone ook in Europa verschijnt. Het zijn de opvolger van de Xiaomi Mi 10 die vorig jaar februari werd aangekondigd. Een maand later kwam het toestel voor naar Nederland en België.

Xiaomi heeft met Mi 11 een primeur te pakken, want het toestel is de eerste smartphone met de Snapdragon 888-chip van fabrikant Qualcomm. Die processor werd in 2020 gepresenteerd en is de opvolger van de Snapdragon 865-variant. De chip levert betere prestaties op het gebied van acuuduur, grafische prestaties en rauwe processorkracht. Eveneens is er een 5G-modem geïntegreerd in de chip, zo ben je direct klaar voor de toekomst van het mobiele internet.

Camera’s van de Mi 11 (Pro)

De Xiaomi Mi 11 en Mi 11 Pro vallen ook op door de camera’s. De fabrikant levert de toestellen met verschillende camera-eilanden. Zo is het basismodel voorzien van drie camera’s op de achterkant, waaronder een primaire camera van maar liefst 108 megapixel. De Mi 11 heeft verder een 13 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s. De derde camera gebruik je voor close-ups en heeft een wat magere resolutie van 5 megapixel. Filmen doe je maximaal in een hoge 8K-resolutie, waarbij alles wordt opgenomen met stereogeluid.

Voor de Xiaomi Mi 11 Pro gelden er iets andere specificaties. Het toestel is nog niet officieel aangekondigd, dus specificaties zijn nog gebaseerd op geruchten. De informatie kan dus veranderen in aanloop naar de presentatie. Zoals het er nu uitziet, krijgt de Mi 11 Pro een enorm camera-eiland met vier camera’s. Waaronder een 108-megapixelhoofdcamera en een periscoop-zoom-camera. Met deze speciale zoomlens is een betere zoomfunctie mogelijk zonder dat het toestel daar ‘dikker’ door wordt.

