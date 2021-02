Na een Chinese lancering is de Xiaomi Mi 11 nu officieel voor Nederland gepresenteerd. De smartphone komt in één versie op de markt, heeft een adviesprijs van 849 euro en is vanaf eind februari te bestellen.

Xiaomi Mi 11 officieel voor Nederland

De Xiaomi Mi 11 komt bij ons op de markt in twee kleuren: grijs en blauw, terwijl er in China nog meer kleurvarianten verkrijgbaar zijn. Andere specificaties en features zijn vrijwel identiek aan het toestel, dat eerder al werd gepresenteerd voor de eigen thuismarkt.

Zo draait het toestel op de Snapdragon 888-chip van fabrikant Qualcomm en komt hier alleen op de markt als versie met 8GB RAM en 256GB intern geheugen. Het frame is van metaal en de Mi 11 bevat een laagje Corning Gorilla Glass Victus. Dat is nog beter bestand tegen krassen en beschadigingen dan voorgangers.

De Xiaomi Mi 11 is vanaf 26 februari beschikbaar voor pre-order en het 8GB/256GB-model kost hier 849 euro. Tot en met 15 maart krijg je daarbij wel de Mi Watch cadeau. Die pre-order deal geldt bij verschillende winkels waaronder Belsimpel, Coolblue, Bol.com, Mobiel.nl en het eigen Mi.com.

Groot scherm, hoge resolutie en 120Hz

Xiaomi rust de smartphone uit met een amoled-scherm van 6,81 inch met een hoge QHD-resolutie (3200 bij 1440 pixels). Door die combinatie ziet alles er prachtig en scherp uit, kleuren spatten van het scherm en het contrast is oneindig. Zo geniet je optimaal van foto’s, websites of andere content van bijvoorbeeld Netflix, Videoland of Disney Plus.

Dankzij de 10 bits-kleurtechnologie worden er één miljard kleuren getoond. Veel smartphones tonen echter maximaal 16 miljoen kleuren. Het scherm bevat afgeronde schermranden en heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz. Daardoor ververst het display 120 keer per seconde, wat ervoor zorgt dat het erg soepel aanvoelt. Die frequentie is ook lager in te stellen, wat weer goed is voor de accuduur.

In het scherm is ook een gaatje aanwezig voor de frontcamera van 20 megapixel. Tot slot vind je de vingerafdrukscanner achter het display, waarmee je het toestel snelt kunt ontgrendelen.

Drie camera’s, grote accu en snel laden

Aan de achterzijde vind je drie camera’s, waarbij de primaire camera een resolutie heeft van 108 megapixel. Daarmee schiet je plaatjes vol detail. Ook is er optische beeldstabilisatie aanwezig, waardoor je foto’s en filmpjes altijd scherp zijn.

Wil je een groep mensen vastleggen, architectuur of een mooi landschap? Gebruik dan de 13 megapixel-groothoekcamera. Tot slot is er nog een losse macrocamera aan boord van 5 megapixel. Hiermee schiet je prima close-ups van bloemen of insecten. Er zijn twee speakers aan boord en de Mi 11 neemt dan ook stereogeluid op. Filmen doe je in een maximale 8K-resolutie voor het ultieme resultaat.

Xiaomi rust de Mi 11 uit met een accu van 4600 mAh, waardoor je makkelijk de dag doorkomt. Bedraad opladen gaat met maximaal 55 Watt, maar ook draadloos opladen is van de partij. Opladen via die weg kan met maximaal 50 Watt. Xiaomi levert een oplader voor in het stopcontact mee, maar een draadloze lader moet je zelf aanschaffen. Ook omgekeerd draadloos opladen is aanwezig, waardoor je zo je draadloze oordopjes of een andere smartphone kunt voorzien van stroom.

Android 11 en MIUI 12.5

Naast de fijne combinatie van hardware is ook software erg belangrijk. Xiaomi levert de smartphone dan ook uit met Android 11 en de eigen MIUI-schil. Inmiddels zijn we aanbeland bij versie 12.5. Die schil bevat verschillende eigen apps die zijn voorgeïnstalleerd en ook het uiterlijk ervan is flink aangepast.

De Mi 11 beschikt daarnaast nog over allerlei andere interessante mogelijkheden. Een televisie of ander product bedien je met de infraroodsensor. Daarnaast kun je je hartslag meten via de vingerafdrukscanner. Uiteraard is er ook 5G-ondersteuning aanwezig, waardoor je klaar bent voor de toekomst.

