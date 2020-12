De presentatie was al aangekondigd en nu is het eindelijk zo ver. De Chinese fabrikant Xiaomi heeft de Mi 11 officieel gepresenteerd. Een lancering in Europa wordt begin 2021 verwacht. Het is de eerste smartphone met de Snapdragon 888-chip, maar de smartphone heeft op heel wat meer punten veel te bieden.

Xiaomi Mi 11 officieel

De Xiaomi Mi 11 is te verkrijgen in meerdere kleuren en varianten qua behuizing. Zo heb je (in China althans) keuze uit een grijze, blauwe en witte variant met een glazen achterkant. Ook kun je kiezen voor een paarse of beige variant, gemaakt van leer. De Mi 11 bevat een frame van metaal, wat zorgt voor de nodige stevigheid.

Het amoledscherm is maar liefst 6,81 inch groot en bevat een hoge QHD-resolutie. De ververssnelheid is maximaal 120Hz, maar je kunt hem ook instellen op een lagere snelheid. Dan wordt content wat minder soepel getoond, maar dat heeft wel een positief effect op de accuduur.

Het scherm kan een miljard kleuren laten zien en is voorzien van een laagje Gorilla Glass Victus om krassen en beschadigingen tegen te gaan. Er is een gaatje aanwezig voor de frontcamera, daarmee schiet je selfies van maximaal 20 megapixel. Tot slot vind je de optische vingerafdrukscanner in het scherm.

Eerste smartphone met Snapdragon 888-processor

Xiaomi heeft de primeur, want de Mi 11 is de eerste smartphone met de Snapdragon 888-chip van fabrikant Qualcomm. Die processor werd eerder dit jaar gepresenteerd en is de opvolger van de Snapdragon 865-variant. De chip levert betere prestaties op het gebied van rauwe processorkracht, grafische prestaties en accuduur. Tevens is een 5G-modem geïntegreerd in de chip, zodat je direct klaar bent voor de toekomst van het mobiele internet.

Keuze heb je uit verschillende varianten qua werk- en opslaggeheugen. De basisvariant beschikt over 8GB RAM en 128GB opslag. Het uitbreiden ervan is er niet bij, maar wel is er ook een 256GB-variant te koop. Het topmodel heeft daarnaast ook 12GB werkgeheugen aan boord.

Drie camera’s en grote accu

De fabrikant levert het toestel met drie camera’s op de achterkant die elk hun unieke eigenschap hebben. Kiekjes maak je standaard met de 108 megapixelcamera, waarmee je elk detail moeiteloos vastlegt. Die sensor beschikt ook over OIS, oftewel optische beeldstabilisatie.

Ook is er een groothoekcamera aanwezig voor wijdere plaatjes van maximaal 13 megapixel. De derde camera gebruik je voor close-ups en heeft een wat magere resolutie van 5 megapixel. Filmen doe je maximaal in een hoge 8K-resolutie, waarbij alles wordt opgenomen met stereogeluid. Het toestel heeft ook twee speakers om optimaal te genieten van het luisteren van muziek of kijken van een filmpje.

Qua accu is de Xiaomi Mi 11 op papier ook goed uitgerust. De batterij heeft namelijk een capaciteit van 4600mAh en opladen via een kabel kan met maximaal 55 Watt. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden en kan met maximaal 50 Watt. Wel is daarvoor de los verkrijgbare oplader van Xiaomi zelf benodigd. Tot slot kun je er ook draadloos andere apparaten mee opladen zoals smartphones of oordopjes. Dat doe je door het apparaat op de achterkant van het toestel te leggen.

Android 11 en beschikbaarheid Xiaomi Mi 11

Het is de eerste smartphone van de fabrikant die direct wordt uitgeleverd met Android 11. Wel is er over de nieuwste versie van Android een eigen schil heen gelegd: MIUI 12.5. Daaraan zijn onder andere eigen applicaties toegevoegd en het uiterlijk ervan is flink aangepast.De Xiaomi Mi 11 beschikt nog over allerlei andere fijne functies. Zo is er een infraroodsensor aan boord. Zo gebruik je de smartphone als universele afstandsbediening.

Vanaf 1 januari is het toestel voor te bestellen in China zelf, wat kan vanaf omgerekend zo’n 500 euro. De duurste variant moet zo’n 600 euro opleveren in het thuisland. Prijzen een op een vergelijken met Europa is echter niet mogelijk.

Met een aankomende Europese release, in waarschijnlijk het eerste kwartaal van 2021, moet je dan ook rekening houden met een hogere instapprijs. Zijn voorganger, in de vorm van de Mi 10, werd hier op de markt gezet vanaf 749 euro.

